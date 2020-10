Covid-19 en Crespo: Se implementó un sistema voluntario de testeos rápidos

Institucionales Crespo hará tests rápidos a trabajadores públicos y a adultos mayores

El ministerio de Salud de Entre Ríos a través de la Dirección de Epidemiología, dio a conocer el detalle del reporte de este martes, en el que se informaron 349 casos de coronavirus en la provincia. De ese número,Al respecto, el intendente de Crespo, Darío Schneider, explicó aque aumentó la cantidad de casos porque se implementó un sistema voluntario de testeos rápidos en la localidad. "Pedirles a los vecinos que sigan una cuarentena estricta en su casa no es producente, porque tampoco es la solución", apuntó el mandatario municipal, e insistió en la cuestión de la responsabilidad personal "para frenar la cadena de contagios"., comunicó Schneider.Y agregó: "Anteriormente, cuando los vecinos iban al médico con síntomas, se les diagnosticaba la posibilidad del hisopado pero la persona tenía que esperar hasta cinco días por el resultado; esto generaba atrasos y complicaciones en el trabajo en la ciudad".. "La mitad de los casos fueron determinados por hisopados y la otra, por diagnóstico clínico, que es una modalidad implementada tiempo atrás, para cuando un contacto estrecho de un positivo empieza con síntomas no se lo hisopa, sino que se lo considera positivo", explicó el intendente."De 50 testeos que se realizan, 25 son locales y los otros son de ciudades vecinas", indicó al resaltar:. Fue en ese sentido que rescató "el caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el que gracias a la implementación de testeos rápidos -con recursos propios- pudo controlar la situación".aclaró Schneider.Agregó, además, que el municipio firmó un acuerdo con laboratorios locales, "para que en los casos de grupos de riesgo, si se diera un caso, por ejemplo, en un geriátrico, podamos intervenir como gobierno para asumir esos costos y testear a toda la población de ese lugar y separar a los contagiados para que no se enfermen todos"., indicó al reiterar las medidas de protección personal. "Crespo no es una isla. Hay un intercambio permanente con Paraná y sin dudas se iba a generar un contagio que se extiende al resto de la provincia", estimó el mandatario municipal en relación al aumento de casos en la capital entrerriana.Punto aparte, mencionó que en la localidad, "prácticamente, todas las actividades están habilitadas con los protocolos correspondientes". Y refirió "la necesidad de avanzar en el dictado de clases presenciales"., cerró.