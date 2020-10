Hospital de Gualeguaychú: Piaggio y Elías acordaron una "transición ordenada"

Política Eduardo Luis Elías será el nuevo director del Hospital Centenario

En la tarde de este martes el secretario de Salud, Ambiente y Desarrollo Social de Gualeguaychú Martín Roberto Piaggio, quien estuvo a cargo de la dirección ad honorem del Hospital Centenario durante siete meses y que fue desplazado por el gobernador Gustavo Bordet, se reunió con su sucesor y nuevo director Eduardo Elías, con quién coincidieron en realizar una transición ordenada.En el encuentro, Piaggio repasó los avances logrados en relación a las condiciones generadas en el proceso de integración del sistema de salud público de Gualeguaychú, el trabajo coordinado con la Municipalidad y los centros privados en el marco de la pandemia por COVID-19, y lo referido a cada servicio que tiene el Hospital."Al director entrante le pusimos de manifiesto la importancia que tiene la salud, en su concepción más amplia para nuestro pueblo, y como hemos puesto todo el esfuerzo en que el Hospital sea capaz de dar respuesta a esta pandemia que azota en el mundo entero y que el gran capital humano con el que cuenta es su mayor fortaleza", afirmó Piaggio, quien además concluyó que "quedamos a entera disposición para lo que necesite el Hospital y del mismo modo que esperamos poder seguir avanzando de forma articulada en la integración del mismo con los centros de atención primaria de la salud en pos de brindar el servicio de salud que nuestros vecinos y vecinas se merecen".Cerca del mediodía de este martes se llevó a cabo una nueva reunión del Comité de Organización por la Emergencia Sanitaria (COES) local.En la mesa principal, encabezando el Comité, se sentaron tres funcionarios municipales: Martín Roberto Piaggio (secretario de Desarrollo Social y Salud), Leandro Silva (responsable del Área de Acceso a la Justicia) y Martín Britos (director de Legal y Técnica).En el resto de las sillas dispuestas guardando la distancia social se ubicaron médicos y referentes de sanatorios locales.Entre los presentes se destacaron la ex Secretaria Técnica del Hospital, Keila Heindenreich, y los doctores y ex voceros del COES Ivan Gómez, Adolfo Weimberg e Ignacio Bourlot, quien fue mencionado por el nuevo director del Hospital como uno de los posibles encargados de comandar la nueva estrategia sanitaria. Además, estuvieron Natalia Piaggio y Victoria Sosa, entre otros profesionales.En la reunión no hubo mayores menciones a los episodios ocurridos en los últimos días que concluyeron con el desplazamiento de Piaggio del Hospital, sino que se trató la evolución de la pandemia en la ciudad, los pasos a seguir con las nuevas autoridades en el efector más importante y se acordó que el próximo jueves se realice una nueva reunión en la que sí estaría presente Eduardo Elías. (Fuente: