Colonia Avellaneda registra un promedio diario de 20 casos de coronavirus

"Hace tres semanas se registró un gran ascenso de casos de coronavirus, y ahora se están manteniendo. Desde el inicio de la pandemia, tenemos 119 casos desde el inicio de la pandemia; un promedio diario de 20 casos activos", comunicó ala directora del centro de salud de Colonia Avellaneda, Dra. Marcela Retamoso."Es una gran ola de contagios que comenzó en Buenos Aires y de a poco va llegando a las pequeñas localidades", indicó al remarcar que "pese al distanciamiento social, hay muchos contagios en la edad de las personas que trabajan, entre los 20 y 40 años"."Esta última semana tuvimos muchos ancianos que llegaron con dificultad respiratoria, deshidratación, con mucha fiebre y tos", alertó la médica y destacó que "no hubo saturación de camas" a través del sistema de derivación que implementó el ministerio provincial de Salud para la atención durante la pandemia. Los turnos para los hisopados se tramitan en 24 horas y el tiempo del resultado, "varía"."Sabemos que los jóvenes no sufren tanto las consecuencias del virus, pero sí las personas que tienen factores de riesgo", explicó. "En esta época hay que hacer hincapié en hacer la cuarentena selectiva, es decir que quienes tengan factores de riesgo deben hacer una cuarentena más estricta, que hagan un esfuerzo más por quedarse en casa, que restrinjan al máximo las visitas y las salidas", encomendó Retamoso."La obesidad es el factor de riesgo que descompone todos los otros, porque la hipertensión, si está controlada, no tendrá el mismo efecto", diferenció. Fue en ese sentido que recomendó hacer una vida saludable, y no cortar con la medicación"."Cuando uno empieza con síntomas, le recomendamos que inicie el aislamiento junto a toda su familia y en una habitación aparte, que utilice utensilios separados y limpie el baño cada vez que lo utiliza", señaló.Punto aparte, mencionó que "hubo un 8% de personal afectado por coronavirus en el centro de salud". "Los aislamientos fueron a tiempo así que nunca llegó a ser un brote porque se trabaja en cuadrillas para mantener la atención en el centro de forma constante", indicó.