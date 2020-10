Dengue: Descacharrizar es clave para evitar "una gran a cantidad de casos"

Trabajadores municipales continúan realizando operativos de descacharrización para prevenir los criaderos de dengue. Esta semana se harán en la zona del barrio Mercantil de Paraná."Lamentablemente no tuvimos la respuesta esperada con los operativos de descacharrizaicón en Bajada Grande. Esta semana se trabaja en el barrio Mercantil porque se registraron muchos casos, pedimos que los vecinos saquen todo lo que tienen en su patio para evitar criaderos de mosquitos", resaltó la epidemióloga Silvina Saavedra aEsta ocasión resaltó: "Preocupa el dengue por como terminamos este año, tuvimos casos hasta mediados de junio"."Además siempre encontramos una gran cantidad de criaderos, eran intradomiciliarios en plantas con agua, fuentes y demás", manifestó.En este sentido explicó que "es recomendable tener las plantas en tierra o arena, antes que en agua para evitar los criaderos de mosquitos"-."Si está el aedes aegypti hay posibilidad de dengue, mientras no haya viajes tal vez tengamos un respiro, pero si se abren los viajes en enero y no hicimos el control de los criaderos, vamos a estar de nuevo en la misma situación que a principios del 2020", remarcó la epidemióloga.Y continuó: "Más allá que se hagan fumigaciones en la calle, debemos entender que no llegan a los domicilios, es por ello que tenemos que eliminar los criaderos".A su vez mencionó que "en este momento no hay mosquitos infectados de dengue porque cuando se cortan los casos, se acaba la transmisión de la enfermedad"."En el año se registraron un poco más de 170 casos, 4175 casas fumigadas; 5400 visitadas de las cuales en algunas no se pudo acceder y eso trajo inconvenientes porque no sabíamos si había criaderos de mosquitos".En cuanto a la cantidad de casos indicó que "para Paraná hay números muy altos, es la primera vez que tenemos tantos casos, en 2016 hubo 70 u 80 casos autóctonos pero este año fueron el doble".Sobre los síntomas, Saavedra señaló que "son muy similares a los del coronavirus, fiebre, dolor de cabeza, incluso con covid salen machitas en la piel que pueden confundirse. De todos modos, la falta de olfato y gusto son características de coronavirus".Además, explicó sobre la aparición de alacranes "estamos en la época, por eso las personas deben comenzar a tapar las rejillas, evitar juntar escombros. El viernes mandamos 30 alacranes a Buenos Aires de los cuales, 28 fueron retirados de una pila de escombros"."Otra cuestión a tener en cuenta es no abusar de los insecticidas, porque cuando uno fumiga mucho le mata lo que los alacranes comen, y ahí buscan alimento en los domicilios", contó.Al finalizar recomendó: "Si las personas no tienen miedo, pueden colocar los alacranes en un frasco y llevarlo a los puntos del municipio donde funciona salud animal en calle Republica de Siria 500; Ayacucho y Churruarin que esta la Secretaria de Gestión y Participación Comunitaria; y en 25 de Junio, al lado del teatro que funciona la Subsecretaría de Medioambiente".