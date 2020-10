Cerraron el municipio de Aranguren por tres casos de Covid-19 en empleados

La localidad de Aranguren registra cinco casos activos de coronavirus y siete recuperados, los que totalizan 12 positivos desde que comenzó la pandemia. Actualmente, hay 36 personas en aislamiento.Tras de los casos de Covid-19 son empleados municipales, por lo cual, se tomó la determinación del cerrar las puertas de la Municipalidad."En comparación con otras localidades cercanas en las que el virus avanzó de manera muy importante, como en Ramírez y Paraná, en Aranguren la situación está controlada", aseguró ael intendente Luis Siebenlist."Cada ciudadano debe tener los cuidados correspondientes, porque lo que nos ayudará es el cuidado personal y tomar conciencia respecto a que si cada uno aporta su grano de arena en las medidas preventivas, vamos a salir de esta situación", encomendó el mandatario municipal en comunicación conRespecto del cierre de la Municipalidad, Siebenlist explicó que "por tres casos de coronavirus entre empleados del municipio, como medida precautoria, se decidió cerrar por esta semana. Y tras una evaluación prevista para el lunes, volveremos a retomar la actividad"."Se determinará un plan de trabajo adaptado a la situación que vivimos para cuidar a nuestros empleados y poder seguir trabajando, hasta que la normalidad pueda instalarse", anticipó el intendente.En la oportunidad, aseguró que "los servicios de recolección de residuos se están presentando, pero sí se detuvieron las obras en barrios la atención al público en la caja recaudadora, adonde muchos vecinos acuden a abonar sus boletas de servicios y demás trámites".Consultado a Siebenlist sobre el posible retorno del transporte urbano interjurisdiccional, este opinó: "De alguna manera tenemos que volver a la normalidad, sobre todo en el transporte que a un sector importante de la población que no tiene medios de movilidad propios le ha causado grandes inconvenientes"."Tenemos que salir del parate que ya se tornaba tedioso porque la economía se reciente y el gobierno debe buscar la vuelta para retomar el servicio de transporte y otras actividades que permanecen suspendidas", indicó el mandatario municipal.Punto aparte, mencionó que se levantaron los controles de ingreso a la localidad "porque no tenían sentido siendo que otras ciudades ya los habían retirado"."Ahora se apunta al control interno y a la toma de conciencia en los vecinos para que se cuiden, porque es una situación que se tornará de mayor complejidad hasta que haya un nivel de achatamiento de la curva", argumentó al destacar el acompañamiento de la ciudadanía."Los vecinos colaboraron en su gran mayoría, aunque haya grupos que no acompañaron con sus actitudes, pero eso es propio de la sociedad en la que vivimos", comentó.En ese sentido mencionó el caso de "familiares de otras localidades que vienen a ver a sus parientes". "Tratamos que tomen conciencia sobre el peligro que esto significa y que ya vendrán tiempos oportunos para retomar estos vínculos afectivos", sostuvo Siebenlist.Consultado al intendente de Aranguren sobre si se prevén controles en el marco del Día de la Madre para evitar posibles reuniones sociales, las que se permanecen prohibidas por decreto nacional, éste fundamentó: "Trabajamos en la concientización, a través de la radio FM del municipio tratamos de llevar a la ciudadanía los cuidados que debemos tener, porque cada uno debe ser responsable; si nuestras madres son personas mayores las expondremos más, con lo cual, cada uno debe ser precavido al momento de pensar en ir a visitarla".