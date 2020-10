Elecciones en UADER: "No garantizan la democracia y la autonomía universitaria"

En el marco de la convocatoria a elecciones de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) para para renovar autoridades, prevista para el 6 de noviembre, estudiantes, docentes y graduados de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) solicitan que se suspendan."Planteamos que no están dadas las garantías para que se realicen las elecciones, ya que no hay protocolos", indicó un docente de la facultad, Leandro Amatti, aEn este sentido, sumó: "Exigimos la suspensión hasta que haya garantías para que todos los ciudadanos universitarios puedan ir a votar, en la facultad hay muchos colegas de distintas localidades, tanto del interior como de otras provincias, que no podrían participar"."Estas elecciones no garantizan la democracia y autonomía para la universidad. Llamamos a las autoridades para que suspendan las elecciones y nos den un tiempo para que todos podamos participar en la democracia de la universidad", explicó.A su vez, señaló: "Alrededor de 400 no docentes, 1.000 docentes, 3.500 estudiantes y 1.000 graduados mo podrían votar"."En Paraná estamos teniendo cifras altísimas de contagios y esto provocaría peligros en la salud de los compañeros", sentenció Amatti.En cuanto a la posible vuelta a clases, el docente explicó que "no tuvimos una recomposición salarial seria y no están dadas las garantías para volver, retomaríamos las clases presenciales en otras condiciones".