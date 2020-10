Autocine en Gualeguaychú: "Es una alternativa novedosa para la ciudad"

A partir del jueves la localidad contará con un autocine que funcionará en el puerto de la ciudad. El primer día habrá dos funciones, una destinada a chicos que será a las 20:00 y proyectarán el film Coco; y otra a para adultos a las 22: 15 Bohemian Rhapsody.En cuanto al predio indicó que "tiene una capacidad para 50 vehículos en los que podrá haber hasta 4 integrantes y la pantalla es de 9 x 5 metros y el sonido se transmitirá a través de una fm"."Tomaremos la temperatura en el ingreso al predio y se corroboraran los datos de las personas para constatar que sean del mismo grupo familiar", sumó.Además, contó que el autocine va a contar con baños, algo novedoso ya que en otros espectáculos similares no hubo. "Se venderá comida en el predio que se podrá pedir a través de una aplicación o whatsappp",mencionó."Las personas pueden comparar las ubicaciones en la boletería del cine, cuesta 800 pesos por auto, donde puede haber hasta 4 personas", señaló el gerente.Sobre las proyecciones de las películas dijo que "son film conocidos, no hay estrenos porque toda la industria cinematográfica esta parada y algunos entrenos se dieron por plataformas web"."El autocine es una alternativa para la ciudad, es novedoso que vuelva este formato de autocine", mencionó.Y resaltó: "esperamos que sea un éxito y que las personas lo disfruten".Según contó Cibrián, él tiene a cargo varias salas de cine de la provincia e incluso de Corrientes y explicó que estos meses fueron complejos, "la empresa tiene más de 40 empleados y pudo cumplir con todos los sueldos, pero es una situación compleja y ya no podemos seguir manteniéndonos"."Creemos que el autocine nos puede servir para seguir manteniendo las fuentes laborales, pero a nivel de ganancias no creemos que sea rentable", añadió.Además, contó que "es una inversión que no se recupera, pero por suerte el municipio nos da una mano".