Tras clausura, afirman que "no hubo una competencia" en autódromo de Concordia

Sociedad Clausuraron el autódromo de Concordia

Gustavo Francois dijo que tenían la necesidad de aclarar algunos aspectos sobre la clausura del Autódromo de la ciudad de Concordia, conocida este lunes, "porque si no queda como que el Auto Moto Club organiza competencias y eso es totalmente erróneo".Francoise detalló que en el interior de autódromo "había aproximadamente unos 20 ciclistas que estaban entrenando", pero los inspectores "tomaron como que era competencia y por eso vino la clausura".Para reforzar su explicación, desde el Auto Moto Club subrayan que "no había inscripción, ni trofeos, ni nada de lo que habitualmente tiene una competencia", remarcando que desde la entidad que administra el autódromo local "no queremos ir en contra de nadie, porque cumplimos estrictamente los protocolos al pie de la letra", pero insistió en que todo respondió "a una confusión y lo tienen que rever, porque no fue una competencia, simplemente un entrenamiento".Por último, Francois aseveró a Diario Río Uruguay que una medida de clausura "nos hace un daño terrible", tanto económico como para la continuidad de las actividades, ya que los que participan de los entrenamientos "son socios que aportan al club y colaboran con una cuota societaria, que es muy importante en este momento de crisis que estamos atravesando."