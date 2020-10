Desde el próximo jueves, Gualeguaychú contará con un autocine

Los vecinos de Gualguaychú podrán disfrutar a partir del jueves 15 el autocine. Será en zona de Nicaragua y Tiscornia, junto a los emblemáticos Galpones del Puerto de la ciudad.



Con una capacidad para cincuenta vehículos, un máximo permitido de 4 personas por vehículo, y una pantalla de 9 x 5 metros, iniciará esta actividad cultural que desde mediados de marzo no se desarrolla en el tradicional cine ubicado en calle 25 de Mayo 1383.



Una gacetilla de prensa afirmó que "ante la crítica situación que atraviesa la empresa, desde Gualeguaychú Cinema decidieron -en conjunto con el área de Cultura del municipio local- poner en marcha esta pantalla a cielo abierto con películas taquilleras. Cabe mencionar que debido a la pandemia mundial la industria del cine no está produciendo films por lo que no hay estrenos para proyectar".



Las funciones serán los días jueves y sábados en dos horarios, 20hs y 22:15hs, los horarios podrán ir variando de acuerdo a la duración de las películas que se proyecten cada semana.



Este jueves 15, las funciones serán a las 20hs con la proyección de COCO y a las 22:15hs con BOHEMIAN RHAPSODY.



La pantalla tiene una dimensión de 9x5 metros, la capacidad será de un máximo de 50 vehículos, en los que podrá haber hasta 4 integrantes y el sonido será por TRANSMISORA FM.



El público podrá solicitar combos de pochoclos o comida rápida por mensaje de whatsapp o a través de una aplicación que será informada al ingresar los vehículos al predio y personal del cine se los alcanzará al auto, para que no tengan que descender.



Las entradas se venderán solo en las boleterías del cine los días lunes, martes, miércoles, viernes y domingos de 17hs a 21hs y jueves y sábado de 17hs a 22:30hs. Los ingresos se venden con ubicaciones.



Fuente: R2820