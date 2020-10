El Becario y transportistas escolares rurales trabajan en aspectos del servicio

Se realizó una nueva reunión entre representantes de los transportistas escolares rurales y el titular del Becario, Sebastián Bértoli, junto a otras autoridades del organismo, se concretó este viernes en la Casa de Gobierno donde se abordaron cuestiones referidas al servicio y se avanzó sobre algunas mejoras que ya se habían delineado en el encuentro anterior.



Según comunicaron fuentes provinciales, Bértoli ratificó la necesidad de seguir trabajando en conjunto para optimizar el servicio en vistas al 2021.



"Entendemos que es indispensable establecer reglas claras para que tanto el Instituto como los transportistas tengan derechos y obligaciones. El objetivo es mejorar el servicio y que posibilita que los chicos de las zonas rurales que reciben la beca de transporte puedan asistir a la escuela con la tranquilidad de que tendrán los medios para hacerlo", explicó Bértoli.



Del encuentro participaron, Juan Carlos Kappes, transportista de la ciudad de Paraná; Marcelo Zorzi, perteneciente a Concordia; y Jorge Luman, de Cerrito. Los referentes del sector expusieron en la reunión una serie de puntos, que fueron previamente consultados con sus colegas, y resaltaron la disposición para el diálogo desde el Becario.



Luman calificó la reunión como "positiva" y apuntó que contaron situaciones por las que atraviesan al no prestar el servicio debido a la pandemia. Dijo además que "estos encuentros sirven porque surgen cosas para seguir mejorando", y remarcó: "Trabajar en conjunto es lo importante, este año lamentablemente no podemos hacer nada. Pensamos a futuro para hacer las cosas bien y tener todos las cosas claras".



Kappes, por su parte, aseguró que la idea es llegar a un acuerdo para comenzar a trabajar el próximo año con nuevas pautas. Explicó que ello es necesario debido a la situación particular en torno a la relación contractual que presenta algunas cuestiones inciertas. "Queremos llegar a un acuerdo para establecer a un contrato a través de una licitación como se hizo años atrás", expresó.



Otro de los puntos que se abordaron fue la modalidad de pago actual, que se realiza por estudiante becado, y no por kilómetro como se realizaba con anterioridad. "Queremos ver si podemos llegar a que sea por kilómetros para solucionar también a los que hacen pocos kilómetros que no les conviene mover los vehículos".



A su turno, Zorzi, transportistas de la ciudad de Concordia, resaltó que Entre Ríos es una de las pocas provincias del país que cuentan con el transporte escolar rural y dijo que se trata de un sistema muy bueno. "Si no existiera el transporte, los chicos no irían a la escuela", dijo y finalmente, apuntó: "Desde el sector traemos algunos reclamos porque la situación es muy mala", indicó Zorzi en relación a la no prestación del servicio que sufrieron este año debido a la pandemia del Covid que obligó la interrupción de las clases presenciales.