Avanza la edición solidaria de la fiesta nacional de carrozas estudiantiles

La nueva modalidad, única posible para 2020, avanza y se estima que la primera semana de noviembre será la exposición de los trabajos. Aún está abierta la inscripción. Importantes premios para los participantes.



Como es de público conocimiento, la Edición N°61 del Desfile de Carrozas Estudiantiles no se realizará en su forma tradicional, pero sí de manera reversionada; y bajo el formato de maquetas, avanza la construcción de los trabajos.



"Las nuevas modalidades obligadas por la pandemia nos han cambiado las formas y el escenario, pero nunca las ganas de seguir manteniendo vivo el espíritu carrocero", señalan, a la vez que destacan que "si carrozas fue, es y seguirá siendo un mensaje de esperanza, ¿Cómo vamos a aflojar durante el año de más escollos de la historia de la fiesta? Hoy más que nunca debemos mostrar su testimonio de vida y de optimismo", explicaron desde la Comisión Central de Carrozas.



Respecto del evento propiamente dicho, se estima que la exposición de los trabajos se realice la primera semana de noviembre, donde se solicitará la colaboración con un alimento no perecedero ya que este año tendrá un perfil solidario: "ya hay grupos trabajando, pero aspiramos a que se sumen otros. Todavía hay tiempo y se han sumado importantes comercios para colaborar con muy buenos premios para los cursos carroceros".



La pandemia y un formato para enfrentarla



La maqueta es un modelo a escala de un objeto, construido con materiales pensados para mostrar y destacar aquello que representa. La maqueta carrocera será la expresión más genuina de una carroza real, en proporciones y funcionalidad. Contará con todas las partes funcionales que debe tener una carroza: chasis, barra de empuje, ruedas (no es necesario que circule); en tanto, la iluminación y música será opcional ya que no se evaluará.



"Tanto profes, papás, mamás y alumnos sabemos a ciencia cierta que esta modalidad -obligada por la situación sanitaria- ni siquiera es parecida a un evento normal. Pero tengamos en cuenta todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años para la recuperación del desfile y para mantener la mística carrocera. Hace algunos años el desfile parecía extinguirse por distintos motivos. Por todo esto es que se buscaron caminos alternativos para no permitir que por primera vez en la historia se apague el fuego sagrado", explicaron.



Asimismo, y si bien en los inicios pueden trabajar de a un chico por vez porque no están permitidas las reuniones sociales, existen posibilidades que el montaje final lo haga por lo menos un grupo reducido de chicos: "no está definido, pero hay chances. Seguiremos conversando con las áreas de Cultura, Juventud y Turismo de la Municipalidad de Gualeguaychú que están acompañando y siguiendo de cerca esta edición 2020", indicaron.



Por último, instaron a que más grupos se inscriban: "aún hay tiempo y los premios son importantes. Sabemos de todos los inconvenientes que presenta este año, pero se trata justamente de eso, de enfrentar con optimismo y la fuerza de la juventud a esta pandemia. Hoy más que nunca, Carrozas necesita de su combustible que son los chicos", finalizaron.



Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles



Esta fiesta dio inicio en 1959 con el primer desfile de carrozas realizadas por estudiantes secundarios de Gualeguaychú (Entre Ríos). En 1977 fue declarada Fiesta Provincial y en 2004 alcanzó el rango de fiesta nacional.



En varios sentidos, esta fiesta es el preámbulo del Carnaval del País. Además de anticipar el espíritu de celebración colectiva que llenará la ciudad en el verano, funciona como semillero de talentos del que surgen muchos de los diseñadores y realizadores de las comparsas de uno de los carnavales más importantes de Argentina.