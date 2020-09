La feria de carreras online del Instituto Becario durará 12 días

Becas para los estudiantes

La tradicional feria de carreras "Becario te Muestra", este año será online debido a la pandemia y se desarrollará a través de una novedosa plataforma y durará 12 días."Trabajamos en conjunto con todas las instituciones para poder llevar toda la oferta académica a todos los chicos que están terminando la secundaria", informó a, el titular del Instituto Becario Provincial, Sebastián BértoliEn este sentido, recordó: "El Becario Te Muestra es una feria reconocida y año a año se llevaba delante de manera presencial, en seste contexto pusimos a disposición una plataforma digital para que los interesados puedan acceder durante 12 días"."Trabajamos articuladamente con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) , Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) , Universidad Católica Argentina (UCA) el Consejo General de Educación y todos los terciarios públicos y privados, entre otras", sumó Bértoli.A su vez explicó "esta feria tiene como particular que aglutina a toda la oferta académica de la provincia y la expone para todos los interesados en buscar que seguir estudiando".En cuanto a la fecha de inicio del evento, dijo que "aún no tenemos una fecha concreta, estamos recibiendo la información de todas las universidades para reenviarla al proveedor, pero creemos que va a estar lista para los primeros días de noviembre".Consultado por la situación de las becas, informó: "Seguimos trabajando en la virtualidad para la inscripción a becas, la complejidad que tuvimos en ambos niveles educativos, fue que la finalización de inscripción no se pudo llevar adelante por el cierre de los establecimientos, y no todos pudieron completar los requisitos académicos"."Estamos avanzando mes a mes para la adjudicación del beneficio, y estamos en cuanto a números, muy similares a los que fue el 2019", resaltó.En este sentido agregó que "queremos llevar tranquilidad a todos los que no han podido terminar el trámite, que una vez que puedan cargar todos los datos necesarios, hacemos el pago retroactivo de todos los meses".Sobre los requisitos para continuar con las becas dijo que "es un desafío determinar cuál va a ser la evolución académico porque, eso era un requisito de la inscripción"."En este momento tenemos 23.000 adjudicados y tenemos 10.000 sin poder finalizar su inscripción, esperamos poder llegar a más de 30.000".Transportes escolaresEn relación a la situación de los transportistas escolares que llevan más de seis meses sin trabajar, explicó: "Tuvimos una reunión donde escuchamos la situación que atraviesan y pusimos las herramientas con las que contamos como organismos"."Estamos tratando de llevar adelante un sistema donde los derechos y obligaciones sean para ambas partes, para que ellos tengan la tranquilidad de trabajar y exigir", resaltó.Al finalizar, el titular del Instituto Becario, resaltó la predisposición y ayuda del gobernador, Gustavo Bordet, para poder desarrollar todas las tareas que el organismo lleva adelante.