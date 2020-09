En Concordia intensificarán los controles porque la gente "ya no usa barbijo"

"Para poder seguir avanzando en una normalización es necesario el compromiso de cada ciudadano de cumplir y hacer cumplir los Protocolos y las medidas de prevención", señaló el titular de la cartera de Gobierno del municipio de Concordia, Fernando Barboza. Y adelantó que "intensificaremos los controles en la vía pública"."En los últimos días se ha podido avanzar en la habilitación de nuevas actividades, debido a que tenemos una situación epidemiológica relativamente controlada en la ciudad, pero nos preocupa mucho que haya cierta flexibilidad de la gente a la hora de cuidarse", explicó el funcionario. Subrayando que tal situación "pone en riesgo todo el esfuerzo que se ha hecho hasta acá".Ante las nuevas habilitaciones y permisos establecidos, que propicia un mayor movimiento de personas, Barboza sostuvo que

"Quien no lo use será sancionado"

"La responsabilidad individual de cada uno es fundamental en esta etapa, lamentablemente estamos viendo que hay gente que ya no usa el barbijo en la vía pública, y eso significa poner en riesgo a los demás, al sistema de salud pública y a los comercios que han vuelto a la actividad en las últimas semanas", detalló.Por este motivo, el funcionario confirmó que "a partir de este miércoles reforzaremos los controles en la vía pública". Destacando que "el uso de barbijo es obligatorio, y todos deben usarlo, quien no lo use estará sujeto a la sanción correspondiente, los inspectores de la Municipalidad labrarán el acta correspondiente y deberá abonar la multa establecida".Además, adelantó que reforzaremos los controles en los comercios y este fin de semana también en los espacios públicos".Por último, Barboza comentó que "hemos logrado mucho con el esfuerzo de todos, no debemos aflojar, son momentos en los que más debemos cuidarnos y cuidar al otro, para evitar tener volver atrás y poder seguir avanzando a una nueva normalidad".