200 años de la República de Entre Ríos: Un recorrido por la historia provincial

"Entre Ríos una isla"

San Miguel Arcángel

Este 29 de septiembre se cumplen 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, proyecto federal liderado por el caudillo entrerriano Francisco Ramírez. Si bien de esta época de la historia entrerriana no se tienen muchos documentos oficiales, desde el archivo histórico de la provincia, brindaron anteuna serie de detalles sobre los acontecimientos de la época.Cabe destacar que esta fecha también coincide con San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos.En este sentido señaló que "en esta época recién estábamos independizándonos de España, y en 1820 había distintas tendencias, el centralismo porteño y el federalismo de la provincia, encabezado por Ramírez, que llevó adelante las ideas de igualdad"."La provincia de Entre Ríos era una isla, no había puentes ni túneles, entonces la autonomía ya estaba centrada y éramos descendientes de los Charrúas, pueblos originarios que hubo que eliminarlos porque eran amantes de la libertad. También había una influencia de catalanes, que tenían un importante nivel económico y querían independizarse para que Buenos Aires no interviniera directamente en la región", añadió Capdevilla.En cuanto al registro histórico dijo que ", y la mayor cantidad de documentación está en el archivo de esa provincia, acá tenemos pocos archivos originales, tenemos algunos libros que se escribieron con un revisionismo histórico".En este sentido, declaró que "la historia oficial desconocía a los caudillos, porque los consideraban como el atraso y la guerra, pero poco a poco los historiadores fueron recuperando ese pasado local"."Hay un reglamento de la República que habla de la educación pública, la agricultura, la Justicia,", mencionó.A su vez declaró que "Francisco Ramírez fue la figura de caudillo, que la tropa lo seguía sin importar el enemigo. Él creo el ejército "los dragones de la muerte", que estaba muy bien organizado, disciplinado, tenían un uniforme y sus iconos eran una pluma de ñandú y la balanza de la Justicia, símbolos de la provincia"."Francisco Ramírez falleció a los 35 años, era muy joven y tuvo la traición de López por parte de Santa Fe y de Venegas. Rosas les ofreció 25.000 cabezas de ganado para que se pongan en contra de Ramírez, que él trataba de organizar el viejo Virreinato, y recuperar Paraguay y Uruguay para esta zona", declaró.Y reflexionó: "Debemos tener el orgullo de ser entrerrianos y admirar a los caudillos que dieron su vida por la provincia".Cada 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, la provincia celebra la Festividad del santo patrono.En cuanto a la relación del santo en la provincia, Capdevilla informó: "San Miguel fue la primera estancia que fundó Hernandarias en Entre Ríos, por eso la figura de San Miguel"."La iglesia de Paraná creada el 23 de octubre de 1730, tenía la advocación de la Virgen del Rosario, pero cuando se construye la Iglesia San Miguel en 1822, comenzó a tener mayor influencia San Miguel, y se empezó a discutir si la patrona era la virgen del Rosario o el santo"."Entonces se votó en la plaza primero de Mayo y quedó la Virgen del Rosario como patrona de Paraná y San Miguel Arcángel como el de la provincia", declaró.Consultados por el barrio El Tambor, dijo que "esos eran terrenos de la Iglesia San Miguel y los negros que fueron liberados a partir de 1813 y los que nacieron posteriormente, se empezaron a asentar allí""Lo único que mantenían de su pueblo era su música, por esos se lo conoce como el barrio El Tambor", manifestó.Y continuó: ", porque ellos adquirirán el apellido de su dueño y muchos eran ingleses como Brown".