Covid en Concordia: "Hubo 50 denuncias por incumplimientos a las restricciones"

Institucionales Autorizan en Concordia la rehabilitación de shows en vivo

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, confirmó aque durante el fin de semana hubo "50 denuncias por incumplimientos" a las restricciones impuestas en la ciudad para evitar los contagios de coronavirus."Es preocupante porque mientras los adultos mayores cumplen con las medidas preventivas, hay otros que, como los adolescentes, obvian esta situación y pueden llegar a ser portadores del virus y generar un contagio masivo", alertó el mandatario municipal en comunicación conEl intendente comunicó, además, que durante el fin de semana "fueron 97 vehículos a los que no se dejó ingresar a la ciudad porque venían de visita a familiares de lugares de circulación comunitaria, la mayoría provenía del AMBA"."Será bajo estricto cumplimiento de los protocolos, se deberá respetar el distanciamiento y la cantidad de comensales por mesa, además, cada artista deberá contar con un espacio de 9m² para actuar, una distancia mínima de tres metros entre éste y los concurrentes; y si son dos artistas, deben ser dos lugares de 9m² para cada uno, y entre ellos no debe haber no menos de tres metros de distancia", detalló el intendente al agregar que el show será "en formato acústico, de no más de 80 decibeles"."Este es un incentivo para que retome esta actividad económica, y que las personas concurran, que tengan cuidado pero no miedo, además, porque los artistas pedían poder actuar desde el comienzo de la pandemia", argumentó Francolini."Será a partir del 1º de octubre porque muchos locales gastronómicos no estaban habilitados para tener shows en vivo, por lo cual les dimos estos días para que puedan hacer ese trámite en el municipio", agregó.Francolini también comentó que en la localidad fueron habilitados el auto-concierto y el auto-cine para los días viernes, sábados y domingos. "Estas actividades que están siendo habilitadas están bajo un estricto control y monitoreadas por el Comité de Emergencia para evaluar cómo evoluciona la situación", justificó."En los últimos 14 días, la ciudad registró 22 casos positivos de Covdi-19 y en los últimos dos, fueron cinco, de los cuales, la mayoría eran familiares entre sí y de un colegio de danza de personas mayores. Todos los casos tenían un nexo epidemiológico, con lo cual, la situación está controlada y por eso podemos ir habilitando actividades", fundamentó el intendente.