Estudiantes y graduados de Uader piden la "inmediata suspensión" de elecciones

"En un contexto de pandemia mundial, con más de 180 días de aislamiento social, y toda la vida social, política, económica, cultural, institucional de nuestras comunidades totalmente alterada y conmovida, llena de dificultades, para el gobierno de la Uader pareciera como si nada estuviese ocurriendo, y entre gallos y medianoche lanzan un cronograma de elecciones para renovar los cargos de los Consejos Directivos. Justo en el año en que debe convocarse la Asamblea Universitaria, y elegir las autoridades de la Universidad y las facultades", señalaron estudiantes y graduados independientes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS).



Remarcaron que "la vida política y democrática de la Uader no puede ser rehén de los intereses corporativos de quienes ostentan el poder. Es una maniobra descaradamente oportunista intentar sacar provecho de las condiciones del contexto, con las dificultades que le presentan a los espacios para poder organizarse, apurando los tiempos para las elecciones, buscando configurar el mapa político de la Asamblea Universitaria junto con el de los Consejos Directivos, con la restricción de la participación como garante para la perpetuación en el poder".



"Todo esto sin un asomo de convocatoria a los distintos actores políticos e institucionales a la apertura de un ámbito en el cual comenzar a discutir, con la profundidad y gravedad que el caso demanda, de qué manera, bajo qué procesos y mecanismos puede darse continuidad a la vida democrática institucional de la universidad en el marco de esta emergencia sanitaria (organizarse los espacios para la presentación de listas, el desarrollo de la propia actividad electoral de sufragio, etc.), garantizando la salud y la plena participación de nuestra comunidad", apuntaron en otro tramo del documento.



Luego subrayaron: "Es necesario parar este proceso pseudo democrático, que solo servirá para legitimar a los mismos de siempre a costa de los derechos de la amplia mayoría de la comunidad universitaria. No puede hablarse de la apuesta por una universidad crítica, democrática y popular, que incluye, excluyendo y restringiendo las posibilidades de participación, derechos elementales, claramente vulnerados en esta medida adoptada, totalmente fuera de contexto y decididamente antidemocrática".



"Por eso exigimos la suspensión y/o postergación de todo este proceso, abriendo todas las instancias y canales disponibles para que, de verdad, sea entre todes que podamos debatir de qué manera sostener una verdadera plural democracia y de plena participación para nuestra universidad ante semejante contexto. La Uader no se vende, se defiende!", finaliza el documento. (APF)