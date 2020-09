Cómo se conmemora el Bicentenario de la Creación de la República de Entre Ríos

El gobierno provincial comunicó que está desarrollando una agenda de actividades artísticas, históricas, culturales y académicas para conmemorar el Bicentenario de la República de Entre Ríos.



Las actividades comenzaron el 22 de septiembre y se extienden hasta fin de mes, desde distintos puntos de la provincia y dirigida a diferentes públicos.



Las propuestas se enmarcan en la celebración de la Proclama del Reglamento de la República de Entre Ríos en 1820 por Francisco Ramírez, cuyo día central es el 29 de septiembre, y entre las actividades se destacan la creación de obras de arte, descubrimientos de placas, festival musical online, cambio de nombres de calles y plazas, actividades artísticas, charlas, presentaciones de libros, estreno de radioteatro y música original, videos especiales y contenido para las redes sociales.



En esta iniciativa trabajó la Comisión del Bicentenario, encabezada por el ex gobernador Jorge Busti; la Vicegobernación; el Consejo Provincial de Cultura y las Secretarías de Cultura y de Comunicación.



Guía



El ex gobernador Jorge Busti, quien integra la Comisión del Bicentanario, sostuvo que "es sumamente importante que, pese al difícil contexto que nos toca atravesar producto de la pandemia, se pueda conmemorar el Bicentenario de la República de Entre Ríos".



En ese marco, indicó que "debemos seguir poniendo en su lugar en la historia al Supremo Entrerriano, y que nos sirva de guía para que Entre Ríos siga siendo siempre sinónimo de democracia y federalismo".



Dicho esto, expresó que, "como alguna vez expresó Salvador Allende, los hombres y pueblos sin memoria, de nada sirven; ya que ellos no saben rendir culto a los hechos del pasado que tienen trascendencia y significación; por esto son incapaces de combatir y crear nada grande para el futuro".



Insistió en definir "trascendental" el recordar y honrar "la memoria de quien fuera el padre de nuestra identidad. Francisco "Pancho" Ramírez no fue un caudillo bárbaro, como la historiografía liberal pretendió caracterizarlo, sino un hombre con ideas de avanzada, quien nos legó el espíritu progresista, democrático y federal que nos distingue a los entrerrianos".



A modo de corolario, Busti sostuvo: "A 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, que no fue una idea separatista, sino tan sólo un modo de defenderse de los ataques continuos de las élites porteñas, de los portugueses y de los realistas, y también una forma de avanzar con los ideales que inspiraron la Revolución de Maya pero con la participación plena de las provincias, debemos seguir poniendo en su lugar en la historia al Supremo Entrerriano, y que nos sirva de guía para que Entre Ríos siga siendo siempre sinónimo de democracia y federalismo", finalizó.



Unión



Al respecto, el asesor cultural de la provincia, Roberto Romani, sostuvo que "Francisco Ramírez levantó la bandera de la democracia republicana, al decir de Aníbal Vázquez, el ilustre entrerriano ya había compartido con José Artigas los legítimos reclamos que las provincias llevaron a la Asamblea del Año XIII. Ambos caudillos sostuvieron la soberanía particular de los pueblos, declarada y ostentada, como único objeto de la revolución y la unidad federal de todas las provincias, al tiempo que anunciaban la independencia de todo poder extranjero".



Recordó luego que "el triunfo obtenido por las fuerzas reunidas en los campos de Cepeda, en febrero de 1820, se lo considera como el bautismo de sangre del federalismo argentino y la primera afirmación colectiva de la mayoría popular en favor de la organización nacional, republicana y democrática".



"A doscientos años de aquella epopeya, los ideales federales nos deben impulsar cada día a trabajar con denuedo y renovadas esperanzas, para lograr en unión las auroras de un feliz destino", concluyó.



Espíritu



En tanto, la secretaria de Cultura, Francisca D'Agostino, sostuvo que "celebrar el Bicentenario de la República de Entre Ríos es un acto de federalismo, que lo fortalecemos trabajando codo a codo con los municipios de nuestra provincia y otros organismos".



En cuanto a la agenda propuesta, la funcionaria aseguró que "es en una idea que nos ha unido para lograr una agenda cultural muy importante y diversa, además de traer al presente el espíritu de aquella gesta", remarcó.



Actividades



Durante la semana de conmemoración se estrenará un radioteatro organizado por La Vieja Usina y el Museo Histórico Provincial.



Se pondrá en circulación a través de redes sociales un Anecdotario en video a cargo de Roberto Romani; un recorrido audiovisual por el Archivo General de la Provincia dará cuenta del material y documentos históricos del caudillo entrerriano; y piezas de música original a cargo de la payadora Liliana Salvat (Chajarí), y el compositor Fabián Casals (Santa Elena), grabadas en audio y video.



Por su parte, la ilustradora Carol Roos (de Crespo) y el colectivo Artistas Para el Pueblo (de Paraná) expondrán obras inspiradas en el ideario de Ramirez y el Bicentenario.



La Editorial de Entre Ríos planificó la publicación de fragmentos literarios que remiten a los personajes y circunstancias históricas alrededor de este acontecimiento. Y la emisión del programa radial especialmente dedicado al festejo y a sus resonancias en la literatura entrerriana, que se emitió en vivo el viernes 25 por Casa Radio.



Por otra parte, el martes 29 a la mañana tendrá lugar un acto institucional virtual y charla abierta a cargo de historiadores.



En tanto que el ciclo Puentes presenta una edición especial el próximo martes 29 de septiembre, en lo que será el tercer recital virtual que organizan de manera conjunta la Vicegobernación y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.



En esta edición, estarán los artistas Hernán Rondan Grasso, Roque Mario Erzun, Marcos Pereyra, la agrupación Rumor Litoral y el conjunto vocal instrumental Tierra Nativa. La propuesta se pondrá en línea a las 20 horas, y podrá ser disfrutada en vivo por las redes sociales de Gustavo Bordet, Laura Stratta, Gobierno de Entre Ríos, Cultura de Entre Ríos y por el canal de Youtube de la Honorable Cámara de Senadores.



Toda la agenda detallada de actividades y más información se pueden encontrar en la página web y redes oficiales de la Secretaría de Cultura.



Animaciones, campañas y testimonios



Por su parte, la Secretaría de Comunicación realizó una serie de materiales que homenajean y dan a conocer este hecho histórico para la provincia, y que se nuclearon en la campaña de comunicación "Somos entrerrianos: 200 años juntos".



Algunas de las producciones son la Animación del mural "Alegoría de Entre Ríos", la Campaña publicitaria en medios tradicionales y en redes sociales; serie de testimonios que recuperan los valores y el orgullo de ser entrerrianos y para los cuales fueron convocados todos los departamentos de la provincia ; animación de dibujo con el primer premio en los Juego Culturales Evita 2019; elaboración de marcos, filtros y fondos para usar en redes sociales con elementos que representan a la provincia; contenidos audiovisuales elaborados por diversos organismos provinciales y textos sobre acontecimientos históricos elaborados en conjunto con los miembros de la Comisión del Bicentenario, y que estarán acompañados por imágenes alusivas. Todo el material se difunde por medios tradicionales y en redes sociales.



Sobre la Creación de la República de Entre Ríos



El 29 de septiembre de 1820 Francisco Ramírez anunció en la ciudad de Corrientes la creación de la República Federal de Entre Ríos, aunque nunca se proclamó como estado independiente ni tuvo intenciones separatistas. En esa fecha y para ese territorio que por entonces conformaban un mapa conjunto (lo que hoy son las provincias de Entre Ríos y Corrientes), Ramírez expidió un reglamento constitucional, el cual contaba con 16 artículos normativos para la administración pública, la justicia, el orden militar, la economía y la policía. El 24 de noviembre de 1820 mediante elecciones realizadas en los pueblos de dicha región, fue elegido jefe supremo de la República. La creación de la República de Entre Ríos se da con el propósito de unirse a las demás en una federación de iguales. Ese hecho convierte a nuestra provincia en una de las primeras en dar una clara señal de federalismo y descentralización antimonárquica en la historia argentina.