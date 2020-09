El Colegio de Abogados celebra que se investiguen los "festejos" en Tribunales

Desde la institución que reúne a los abogados matriculados de la provincia celebraron las declaraciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia Martín Carbonell que reconoció el inicio de investigaciones ante los supuestos festejos de cumpleaños en horario laboral en la sede de los Tribunales de Paraná, sin protocolos vigentes. "No es justo que sucedan estas cosas en el actual contexto", aseguró Alejandro Canavesio, presidente del CAER.Ante esta situación, desde el CAER detallaron que la abogacía entrerriana "celebra que se dispusiera la reanudación de los plazos procesales a partir del pasado 16 de septiembre y que tienen cifradas esperanzas que el STJ no volverá a suspender los plazos en el futuro invocando razones sanitarias".Además, solicitan que "si el STJ advierte cambios profundos en el aumento de casos de contagios desde ya interesamos se convoque al CAER para dialogar sobre las alternativas posibles, máxime que el actual sistema casi no requiere actividad presencial de funcionarios, empleados, abogados y peritos. A su vez, lamentan profundamente, que al desestimar el aporte que quisimos acercar como un plan de trabajo posible para una reanudación de plazos con anterioridad al 16 de septiembre ese Alto Cuerpo procediera pronunciar adjetivos descalificadores hacia nuestra propuesta, en lugar de reconocer nuestro interés en colaborar con el servicio de justicia".Por último, desde el Colegio de Abogados de Entre Ríos aseguran que nada impedirá que se sostenga en el tiempo las buenas relaciones con las autoridades judiciales y por eso "no expresamos agravios" contra dichas expresiones. "Las mejores tradiciones, y las exigencias de la sociedad, implican nuestra responsabilidad de reivindicar la vocación de diálogo que nunca podrá ser anacrónica, desactualizada e inadecuada en este o en cualquier otro contexto", aseguró el presidente del CAER, Alejandro Canavesio.