Habilitación de shows en Concordia: regirá desde octubre y no se podrá bailar

Autorizan en Concordia la rehabilitación de shows en vivo

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini junto a la Asociación Hotelera y Gastronómica y el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria, dispuso la rehabilitación de los "shows en vivo" en Concordia."Dada la situación epidemiológica de la ciudad, como resultado del esfuerzo y el trabajo en conjunto que venimos realizando todos los concordienses desde el primer día de la pandemia, hoy podemos avanzar en nuevas aperturas y habilitaciones, en forma progresiva y siempre extremando las medidas de precaución", señaló el intendente de Concordia."Para nosotros es un paso muy importante, veníamos trabajando con el Municipio este pedido por parte de muchos establecimientos que lo necesitaban para complementar la actividad gastronómica", señaló el titular de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, Leandro Lapiduz.A su entender es algo positivo "tanto para los locales gastronómicos, como también para los artistas que van a poder contar con esta posibilidad de trabajo", indicó el empresario. Y destacó que "por un tiempo determinado la Municipalidad no va a cobrar el canon de derecho a show a los establecimientos que estén habilitados para tener espectáculos", siendo otra de medida económica de acompañamiento a la actividad en este contexto de pandemia.Respecto a algunas de las condiciones que se deberán cumplir, se encuentra contar que los establecimientos habilitados cuenten con el espacio físico correspondiente a la distancia mínima que los artistas deberán respetar, un rango máximo de decibeles en los shows, y que los negocios donde se realicen espectáculos no estará permitido que el público baile; entre otras disposiciones."Estamos satisfechos de llegar a concretar esto que veníamos trabajándolo junto a los artistas y los responsables de los establecimientos donde hay propuestas artísticas, junto al COES y el Intendente", señaló el subsecretario de Cultura César Tisocco."Ante esta nueva medida que toma el Ejecutivo Municipal y que es para beneficio de todos, es importante que el público, los artistas y los responsables de los establecimientos, cumplamos y respetemos los Protocolos, para que no se presenten inconvenientes y no haya que volver atrás", concluyó el funcionario.