Autorizan en Concordia la rehabilitación de shows en vivo

En la mañana de este jueves, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, en un trabajo articulado con la Asociación Hotelera y Gastronómica de la ciudad y el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria, con la coordinación de la Subsecretaría de Cultura del municipio, dispuso la rehabilitación de "shows en vivo" en la ciudad de Concordia.



Todo ello se hará "bajo determinadas condiciones de bioseguridad y cumpliendo estrictamente las medidas preventivas recomendadas", según indica Apf.



Vale recordar que a principios de esta semana, Francolini hizo referencia a los permisos para las reuniones sociales, las cuales están autorizadas en los espacios públicos abiertos y en una franja horaria de 8 a 19 todos los días, y a la situación sanitaria de la ciudad: "Está claro que si a partir de esta habilitación hay gente que empieza a salir todos los días a juntarse con sus amigos en los parques o las plazas y no se cuidan como es debido, el peligro de contagio aumenta. Es una cuestión de responsabilidad y sentido común, porque si tomamos esta habilitación como un vale todo y hacemos lo que se nos ocurra mientras no nos digan nada o no nos controlen, lo único que estamos haciendo es poner en riesgo nuestra salud y la vida de los demás", remarcó.



"A veces nos preguntan si se puede hacer tal o cual cosa o como vamos a hacer para controlar que la gente cumpla. Y mí me parece que así está mal enfocado el tema; porque no se trata de buscarle la vuelta a ver qué podemos hacer de más según lo que diga o no la letra fría de la norma. Acá el factor fundamental para evitar el aumento de casos sigue siendo la responsabilidad individual y las decisiones particulares que cada uno tome para cuidarse y cuidar al otro", argumentó el Presidente Municipal.