Diseñan un termómetro infrarrojo para medir la temperatura corporal sin contacto

El Grupo de Trabajo para Apoyo a la Emergencia Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la UNER diseñó un termómetro infrarrojo portátil sin contacto para la detección de fiebre en personas con sospecha de enfermedades infecciosas. Es de bajo costo e incluye un diseño novedoso."La fiebre es un indicativo de muchas enfermedades en este caso, para detectar la posible presencia de coronavirus en una persona", explicó ala bioingeniera María Victoria Sauthier al explicar que el Termómetro Infrarrojo Frontal "da una medición rápida y fiable de la temperatura, no tenés contacto y por lo tanto, no tenés posibilidades de que haya un contagio o una infección cruzada, es decir que no es necesario desinfectar para usar con otros pacientes sino que lo puedo utilizar repetidas veces"."En Argentina no hay producción nacional de este tipo de productos, porque todo lo que se utiliza es importado", advirtió la especialista al destacar el aporte de la Facultad a la pandemia.El equipo fue coordinado por el titular de la cátedra de Radiaciones No Ionizantes de la carrera de Bioingeniería y secretario de Investigación y Posgrado, Javier Adur, y estuvo integrado por Victoria Sauthier, Mauricio Bouix, Miguel Pentacolo, Silvio Laugero, Alejandro Faust, Eduardo Filomena, Sergio Escobar, Fernando Balducci y Marcos Formica; quienes fueron los encargados del diseño y fabricación del prototipo.El desarrollo se inició a partir del trabajo final de Bioingeniería realizado por Mauricio Bouix y María Victoria Sauthier, titulado "Termómetro Infrarrojo Timpánico" (2018).El proyecto, que llegó a su objetivo, surgió tras un requerimiento que recibió el grupo de Apoyo a la Emergencia Sanitaria ante la necesidad del sistema de salud de termómetros para la medición de temperatura en pacientes con posibilidades de haber contraído coronavirus.El prototipo Termómetro IR es un Producto Médico Clase II previsto para identificar en forma rápida y sencilla personas que presenten febrícula (temperatura entre 37ºC y 38ºC) o fiebre (temperatura mayor a 38ºC) con precisión de ± 0.2 °C en un ambiente controlado. Está diseñado para uso en interiores. Se coloca a una distancia prefijada de la frente, proporcionando medidas en unos pocos segundos. No implica ningún contacto con la superficie del cuerpo, por lo que el riesgo de infección cruzada es insignificante y no se requiere desinfección.El dispositivo está basado en el sensor IR MX90615 de tamaño extremadamente pequeño, fácil de integrar, calibrado de fábrica en un amplio rango de temperatura. También posee un sensor de distancia IR reflexivo tipo CYN70, modulado en frecuencia para discriminar la luz del ambiente. El pack de batería es otro aspecto a remarcar, ya que permite que el dispositivo esté permanentemente encendido, en estado de stand by para ser activado. La capacidad de la batería utilizada le da una autonomía de hasta 150 días con un uso moderado.