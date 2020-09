En Gualeguaychú también pidieron por la apertura de casinos

Tal como sucedió el pasado viernes, los empleados de las Salas de Tragamonedas del Casino de Gualeguaychú volvieron a protestar pidiendo la reapertura de la actividad.



Los trabajadores que se movilizaron este miércoles en la Plaza Urquiza, frente a la Municipalidad, pertenecen a la empresa New Tronics S.A. Llevaban pancartas que expresaban la necesidad urgente de volver a la actividad, luego de casi 6 meses de cierre.



"Nosotros lo que estamos reclamando es volver a nuestros trabajos, no solamente por la cuestión económica, sino por la salud mental de cada uno de nosotros, frente al derecho que tenemos de trabajar", expresaba una trabajadora, en medio del ruido de bocinas que realizaban los trabajadores.



Los manifestantes reiteraron la propuesta de disminuir la cantidad de clientes, de acuerdo a las disposiciones de las autoridades de cada distrito, el control de temperatura en los ingresos del público y personal, el ingreso y turnos escalonados para que no haya superposición en vestuarios o en su defecto que el personal llegue con la ropa de trabajo, el distanciamiento de un metro en las filas de clientes de acceso a los locales, la desinfección periódica de las zonas de juegos de mesa, máquinas tragamonedas, quioscos electrónicos y sillas, entre otras cuestiones.

Fuente: Radio Máxima