Avanza la pavimentación de la ruta provincial Nº 51

El gobierno provincial avanza con la pavimentación de la ruta provincial Nº 51 entre Larroque, Irazusta y Estación Parera en el departamento Gualeguaychú. Las tareas alcanzan un 60 por ciento de avance y apuntan a lograr un desarrollo socioeconómico para la región sur de la provincia.



Este martes, la directora Administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, recorrió los diferentes frentes de la obra de la ruta provincial Nº 51, acompañada por el diputado provincial Leonardo Silva; la presidenta comunal de Irazusta, Betina Hilt, y personal técnico del ente vial.



"Esta obra era una demanda de vecinos y productores, y hoy es una realidad que presenta distintos frentes de tareas. En esta oportunidad nos encontramos frente a la localidad de Irazusta junto a la presidenta comunal para diagramar acciones sobre la localidad como algunas calles que se incorporaran e irán asfaltadas, además de haber sido plantados más de 410 árboles, entre álamos, ceibos y lapachos, se trabaja en la demarcación para la seguridad de la ruta, en fin estamos trabajando para que si el tiempo acompaña, como lo hablamos con el gobernador, para febrero o marzo del año que viene esté concluida la obra".



A su turno, el legislador Silva explicó: "Es una obra neurálgica que conectará a un importante sector productivo de localidades como Urdinarrain y Larroque, con destacados emprendimientos avícolas y agrícolas que sin dudas se potenciarán con estos trabajos". Y agregó: "Sabemos las complicaciones que pasaron los productores y empleados rurales de esta zona, es por eso que ver esta transformación de la traza nos llena de satisfacción porque será un gran desarrollo para la provincia".



Por su parte, la presidenta de la junta de Gobierno de Irazusta, Betina Hilt, señaló: "Estos trabajos representan para todos los vecinos y productores un proceso de transformación y adaptación sabiendo los cambios que afrontaremos con estas mejoras, la ruta era una necesidad concreta de la zona, había un aislamiento local con las lluvias y hoy cuando se presentan las precipitaciones es un día normal como en cualquier localidad, estamos muy contentos con esta obra, verla terminada es el anhelo de toda la comunidad".



Detalles de la obra



Desde el organismo vial se comunicó que se trabaja en la demarcación horizontal; señalamiento vertical y colocación de barandas en el sub tramo I (Larroque ?Irazusta) en una extensión de 13 kilómetros, además de una dársena en el acceso a Irazusta. En tanto, que en la zona urbana de Larroque, en una longitud de 450 metros se completan los trabajos de demarcación horizontal y cartelería.



Por otra parte, en el sub tramo II (Irazusta y Estación Parera) se finalizó la construcción de los puentes de hormigón sobre los arroyos Las Toscas y El Gualeyán. Ambos enlaces viales tienen 30 metros de largo y representarán una conexión preponderante para la producción de la región. También el tramo completo de la obra cuenta con las alcantarillas transversales.



Participaron del recorrido, el ingeniero jefe Germán Ruiz Díaz; el secretario coordinador Técnico, Miguel Feltes; el director de Construcciones, David Coronel ; el sub director de esa área, Leandro Ibarra; el jefe de la zonal Gualeguaychú, Luciano Nani, el inspector de obra, Emilio Baso, y representantes de la empresa a cargo de la obra.