"Arco Iris" cumple 13 años y lo festejará con sonidos de esperanza

Para que suene la esperanza

La Asociación Civil Oncológica Infantil "Arco Iris" cumple este martes 13 años de vida institucional y lo festeja con un sonido muy particular, que hace referencia a al recreo, a la oportunidad de jugar y compartir: recibieron la donación de una campana que fue instalada en la sala de oncología del hospital materno-infantil San Roque de Paraná, para que suene cada vez que un niño reciba su alta médica."Son 13 años de mucha esperanza. Y todo empezó después del Día de la Primavera y un renacer para nosotros de poder brindar lo que sabemos hacer a las mamás que pasaban por un tratamiento oncológico de sus hijos, para cambiarles la angustia, la desesperación y preguntarles si las podíamos acompañar ", comunicó ala titular de la ONG, Mirta Sotier."Es un camino acompañando a los nenes y sus mamás para brindarles un ratito de actividades, de juegos, de alegría para que esa sonrisa pueda continuar en su vida", valoró al rememorar que "Arco Iris surgió porque después que hubo una gran tormenta, uno se tuvo que levantar y mirar al cielo para ver un arco iris".Consultada a Sotier cómo surgió la iniciativa de fundar la asociación que acompaña a niños en la lucha contra el cáncer, ésta recordó: "Yo trabajaba en una escuela especial cuando mi hijo enfermó de cáncer en hueso.. Y yo tenía grandes amigas, grandes compañeras docentes que me apoyaron, me apuntalaron, y siempre organizaban una venta de empanadas porque era una época muy difícil, la de los federales, y ellas me decían `es para que Milton tenga lo que él quiera, para que tenga su helado cuando lo pida´"."Pasaron tres años de que él decidió partir junto a Dios y era muy difícil para mí. Fue cuando mis compañeras comenzaron a sembrar esa semillita de poder ayudar a las mamás que transitaban con sus hijos por un largo tratamiento", rememoró la voluntaria.Y continuó: "Laura me dijo un día que no me quería contar porque yo me iba a involucrar y ella no quería que yo siguiera sufriendo, pero era lo que yo necesitaba y me sumé a ellas. Así surgió el armar el proyecto, presentárselo al Dr. Pedro Negri Aranguren que nos abrió los brazos de la sala en forma inmediata y así comenzamos"."Éramos cuatro docentes que les brindábamos compañía y apoyo emocional a las mamás, y así la gente se fue enterando, nos preguntaban qué necesitábamos para festejar el cumpleaños a un nene y así fue creciendo", contó Sotier al remarcar: "Pasaron muchos colores, porque cada voluntario es una parte muy importante del arco iris, sino no podría existir".La ONG hoy cuenta con voluntarios en Paraná, Nogoyá, Concepción del Uruguay, La Paz, además de muchos otros que colaboran "para que este arco iris siga brillando y dando esperanza a aquellos que lo necesitan"."Las enfermeras de sala nos comentaron lo lindo que sería tener una campana para anunciar que gracias a Dios ha habido muchas altas, porque también es un símbolo, el sonido es esperanza para aquel que lo escucha", explicó Sotier en relación al regalo que recibió la entidad."Escuchar el sonido de la campana y decir hoy, gracias a Dios, un niño termina con su tratamiento2, remarcó al comparar: "Así como en la escuela el sonido de la campana indica la hora de salir al recreo a jugar, esto es el salir a vivir una vida".La titular de Arco Iris comentó que "esta esperanza pudo concretarse con una campana bellísima que colaborares de Arco Iris ofrecieron con mucho amor, gracias a Miguel y Lorena, de Rosario, que lo hicieron posible".En la sala de Oncología del San Roque hay 16 chicos internados, otros tantos bajo tratamiento por hospital de día y muchos bajo control en sus localidades. "Deben pasar entre seis y siete años para que el niño reciba el alta definitiva y la tasa de supervivencia al cáncer infantil es del 85% a los cinco años del diagnóstico".