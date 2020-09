Pedirán asistencia financiera para asociaciones, federaciones y ligas deportivas

Integrantes de clubes y entidades deportivas comunicaron a Elonce TV que solicitarán una audiencia con el secretario provincial de Deportes, José Gómez, a los fines de manifestarle su preocupación por la no habilitación de las actividades deportivos. Le solicitarán, además, que gestione que la asistencia económica brindada a las entidades se haga extensiva a asociaciones, federaciones y ligas deportivas.



"Los ATP del gobierno nacional nos ayudan a pagar los sueldos de empleados registrados y la secretaría nacional de Deportes aportó alguna ayuda para los clubes, mientras que la repartición provincial atiende a las entidades que no pudieron acceder a esos beneficios", explicó el presidente de la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas, Hugo Grassi, al dar cuenta que solicitarán que "este aporte a los clubes se haga extensivo a asociaciones, federaciones y ligas porque estas entidades también tienen gastos fijos".



"Nos preocupa que no habiliten las actividades para poder cobrar la cuota societaria y atender a nuestros chicos", reconoció Grassi. Y según anticipó: "Vamos a elaborar protocolos para las actividades que sean habilitadas y a solicitar una ayuda económica".



"El presupuesto de los clubes se basa en el pago de las cuotas y sólo nos está llegando el 20% de los que tienen la camiseta puesta, pero prácticamente no alcanza ni para sostener la institución", apuntó el dirigente.



"Será difícil transitar la pospandemia porque habrá que recuperar deportistas y dirigentes; será un trabajo arduo el lograr que se vuelva a los clubes", avizoró.



Según reveló, en Paraná son 90 las asociaciones y clubes; mientras que en la provincia, el número asciende a más de 500.



Finalmente, comunicó que desde la Federación son ajenos a la convocatoria prevista para marchar a Casa de Gobierno este jueves al mediodía. (Elonce)