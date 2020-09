Justicia ya contactó al 70% de los seleccionados para ser jurados en Paraná

El juez Elvio Garzón, coordinador por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del programa de juicio por jurados, indicó que se ha notificado al 70 por ciento de la población sorteada como potencial integrante de un jurado popular que juzgue crímenes de alta significación. Asimismo, comentó que estuvo dialogando con la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, sobre la implementación del sistema y adelantó que el protocolo de Covid-19 para llevar adelante las audiencias está listo.



"En el desarrollo de cómo estamos trabajando, le comenté (a Romero) que de las mil personas que fueron sorteadas para ser jurado en el departamento Paraná, hemos notificado a 700. En este sentido, la Policía de la Provincia de Entre Ríos ha prestado colaboración para poder llegar a algunos sectores sobre los cuales no teníamos información", puntualizó Garzón.



Asimismo, apuntó: "En toda la provincia, directores y directoras de las Oficinas de Gestion de Audiencias (OGA) han realizado la misma tarea. Por supuesto: en algunos casos hubo impedimentos, problemas como en Paraná, pero en otros se hizo de la mejor manera".



En la charla con Romero también analizaron cómo se ha ido avanzando con el proceso de implementación del sistema de juicio por jurados. "La Ministra quería saber cómo van los pasos. Yo le comenté lo que se estaba haciendo para continuar trabajando de común acuerdo como siempre hemos hecho los tres poderes" del Estado, mencionó.



Garzón aclaró que la decisión de Elisa Zilli de elevar a juicio por jurado la causa "Gauna" es "la primera audiencia que se fija ante una jueza de Garantías para elevar la causa que será juzgada por un jurado, siempre y cuando las partes no acuerden un juicio abreviado. Eso no significa que será la primera causa en juzgarse", afirmó.



"Estuvimos hablando de eso y de los pasos a seguir para informar a la ciudadanía, sobre todo a los docentes y al alumnado en la denominada "ley Giano" (por el presidente de la cámara de Diputados e impulsor de la norma, Angel Giano) que es la ley para ser jurado. Se había acordado que lo concerniente al sistema de juicio por jurado esté en la currícula escolar del secundario, sobre todo en los últimos años", describió.



Finalmente, indicó que los protocolos de salud para realizar las audiencias con jurados en Paraná ya han sido confeccionados por las áreas de Salud Ocupacional y de Higiene y Seguridad del Poder Judicial. "Se los presenté al Dr. (Miguel) Giorgio (vocal integrante de la Sala Penal), que es el enlace con el Superior Tribunal de Justicia para que lo lleve al pleno del cuerpo, seguramente en el próximo acuerdo, para que lo evalúen y vean en qué consiste", comentó, ya que está previsto que los juicios con esta modalidad se desarrollen en el salón de actos del STJ, ubicado en el segundo piso del edificio de Tribunales. (APF)