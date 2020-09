Inscripción virtual nivel secundario: Escuelas informarán cantidad de vacantes

Política Las inscripciones para el nivel secundario serán de forma virtual

El Consejo General de Educación (CGE) dispuso que por motivo de la pandemia las inscripciones para el nivel secundario se realicen de manera no presencial, es por ello que las instituciones educativas deberán habilitar diversos medios virtuales para que se pueda concretar la inscripción."La inscripción al ciclo lectivo 2021 será de manera virtual para los estudiantes del primer año de la escuela secundaria y será a partir de octubre", dijo Alejandra Ballestena, directora de Escuelas Secundarias del CGE, aEn este sentido explicó que "la Dirección Departamental de Escuelas junto con Supervisiones Zonales deberán dar discusión sobre las propuestas educativas y las vacantes existentes en las escuelas de la provincia".Además, detalló que "ya no se van a ver esas colas interminables haciendo vigilia para poder inscribir a los estudiantes, ahora se van a arbitrar los medios para que se realice de manera virtual. Se deberá anexar el nombre y apellido del ingresante, la copia digital del informe evaluativo y conceptual elaborado por la institución de origen junto con el DNI del tutor del niño".En cuanto a los diferentes certificados de salud que se solicita habitualmente, Ballestena dijo que "se va a brindar una prórroga para entregar la partida de nacimiento, certificado de salud y bucodental para cuando las condiciones sanitarias lo permitan".A su vez se determinó el orden de priodidad de quienes ingresaran a las instituciones: " Según la resolución 1770, el orden es en primer lugar para estudiantes promovidos de la misma escuela, luego para alumnos no promovidos de la misma escuela; después para hermanos de estudiantes que cursan en el establecimiento; hijos del personal del establecimiento; estudiantes en condiciones de ser inscriptos que egresen de establecimientos que posean vinculación institucional y/o edilicia con la escuela"."En el caso que las solicitudes superen las vacantes se realizarán sorteos", detalló.Asimismo, dijo: "En octubre las familias deberán estar inscribiendo a todos aquellos estudiantes que se encuentren cursando el 6to grado del nivel primario más allá de las condiciones en que se encuentren"."Las escuelas deberán dar difusión de la propuesta de vacantes y del medio virtual en el que se va a realizar la inscripción", finalizó Ballestena