Capacitan profesionales de salud para alertas tempranas

"El equipo de salud está capacitando para poder desarrollar en todos los efectores un sendero crítico que permita tener alertas tempranas, sobre todo en los pacientes que en este momento y en esta tercer ola de contagios han adquirido una característica totalmente diferente". Así lo explicó la secretaria de Salud, Carina Reh.



La funcionaria indicó que "lo que hacemos es monitorear en toda la provincia la situación particular epidemiológica dentro del departamento y dentro de cada localidad, ya que consideramos que cada comunidad tiene su idiosincrasia, su forma de desarrollar el día a día; y es fundamental en esto tener en cuenta cuáles son las medidas y las acciones que hay que llevar adelante con cada nodo epidemiológico, con cada equipo sanitario, para tener una respuesta adecuada que pueda brindar toda la atención necesaria a los diferentes tipos de pacientes".



En este trabajo, detalló que "hay una red asistencial articulada, que viene trabajando ya desde hace más de seis meses y todo esto tiene que estar acompañado con una capacitación continua para todos los trabajadores para no saturar el sistema de salud".



En ese sentido, precisó que "hemos ido desarrollando en los últimos 15 días un acompañamiento a todos los profesionales que atienden pacientes en los distintos efectores, siempre por regiones, porque éstas tienen un hospital de cabecera que es el más importante ya que tiene las unidades de cuidados intensivos. Pero éstas son finitas y para evitar que se sature este sistema es necesario entrenar y capacitar a los profesionales para que puedan atender adecuadamente los pacientes y evitar las derivaciones tempranas".



Al respecto, Reh comentó que "se ha desarrollado una capacitación con el equipo técnico del hospital San Martín, con el Dr. Carlos Bantar al frente de la capacitación, para poder desarrollar en todos los efectores un sendero crítico que permita tener alertas tempranas, sobre todo en los pacientes que en este momento y en esta tercer ola de contagios han adquirido una característica totalmente diferente".



"Estas capacitaciones son fundamentales, porque de esta manera vamos a evitar derivaciones tempranas o innecesarias a los hospitales de referencia y de esta manera saturar, sobre todo las unidades de cuidados intensivos", manifestó la secretaria de Salud.



Además informó que "en este momento tenemos un monitoreo persistente a través del Programa de Monitoreo de Unidades Criticas, donde podemos diferenciar en las unidades de ciudades críticos cuales son los pacientes que están internados con infección por covid y cuáles no". Incremento de accidentes de tránsito Dijo que "en este punto, en los últimos 15 días hemos notado un incremento considerable en los accidentes de tránsito, los heridos de arma blanca o armas de fuego, lo cual lleva de algún modo a una ocupación de camas importante en las unidades de cuidados intensivos".



La conducta cívica respecto de toda la sociedad, no solo tiene que ver con el auto cuidado para evitar los contagios de Covid, sino que también es importante un cuidado en lo personal en cuanto a lo que es la educación vial, el manejo de la conducción de automóviles y vehículos en forma prudente. Es decir, tomar otras medidas que tienen que ver, no solo con evitar los contagios sino también con los cuidados para evitar que nuestro sistema de salud se sature con otras patologías".



"Pero para todo esto es necesario un compromiso de toda la sociedad, de todos los que formamos parte de la comunidad entrerriana de cuidarnos en todos los sentidos y disminuir la circulación, sobre todo en aquellos lugares donde tenemos circulación comunitaria sostenida, es fundamental para disminuir la circulación del virus y para poder garantizar que toda la comunidad entrerriana pueda atravesar todo esto que nos queda de esta pandemia que seguramente todos se están preguntando cuándo terminará y realmente creemos que esto va a llevar un tiempo considerable. Necesitamos adoptar nuevas estrategias, nuevas medidas", sostuvo la secretaria de Salud.