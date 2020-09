Una ordenanza prohibirá trámites a morosos de cuotas alimentarias en Colón

Un proyecto para exigir que la cuota alimentaria sea obligatoria a la hora de trámites municipales, fue presentado en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Colón por el bloque "Todos por Colón". En la misma, además de adherir a la Ley Provincial Nº 9.424 referida a promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.



Los concejales consideran además que debe legislarse para evitar que sean vulnerados los derechos de los niños, ya que mediante la norma se busca complementar los sistemas legales que exigen que los progenitores cumplan con las obligaciones alimentarias.



Desde el municipio no se podrá dar curso a la solicitud, por ejemplo, del carnet de conducir, entre otros trámites, sin antes comprobar un "libre deuda" de cuota alimentaria.



El proyecto se trabajó en conjunto entre concejales y el área de la Mujer.



"El proyecto de Ordenanza es una idea que surge en conjunto con la Secretaría de Gobierno y el área de la Mujer, estábamos la manera de implementar esto" comentó al respecto la concejal Belén Padilla.



"Existe la Ley Provincial N.º 9.424, surgió la idea de adherirse y expandir la idea de la misma, entendemos, más en la situación en que estamos, hay muchos padres que conviven con sus hijos, ya sean mamás o papás, que se les hace realmente muy difícil vivir sin el aporte económico muchas veces de la otra parte" afirmó Padilla.



La concejal del bloque "Todos por Colón" dijo además: "Quisimos contribuir con esta causa y hacer más fuerte lo que la justicia dictamina, que muchas veces no se cumplen".



Restricciones

"Los morosos de cuotas alimentarias no podrán renovar el registro de conducir, ser proveedores del municipio, participar de licitaciones o concursos de precios ni concesionar espacios públicos que el municipio que tiene para ese fin" señaló la edil colonense.



A lo que añadió: "El municipio ya contaba con un registro de morosos, que no estaba actualizado ni estaba trabajando en el mismo, la idea es que vuelva a funcionar".



Estas personas deberán recurrir al área de niñez y obtener un certificado que constata que están al día con las cuotas alimentarias, "como si fuera un libre deuda" explicó la concejal.



El proyecto, que ingresó en la última sesión del Concejo Deliberante, es tratado en comisión por el cuerpo para su tratamiento.