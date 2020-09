Gualeguaychú avanzará en la rehabilitación de varias actividades: El listado

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio convocó junto con la secretaria de Gobierno Delfina Herlax, a representantes de diversos sectores sociales, culturales y económicos de la ciudad para avanzar en la progresividad de las reaperturas de actividades en los próximos días.En el salón del Concejo Deliberante intercambiaron sus inquietudes y necesidades con el presidente municipal Federico Laderach (CDCI), Ariel Destéfano (CoDeGu), Marcelo Giachello (hoteleros y gastronómicos), Raúl Aubert (gimnasios), el Padre Joaquín (al frente de la pastoral regional), el pastor Luis Aranda, y Cristian Hormachea, jefe Departamental de Policía."El correlato que el aislamiento sanitario provocó un gran alivio en nuestro sistema de salud se vio reflejado en los números pero somos conscientes que trae consigo efectos colaterales a toda la comunidad tanto de la faceta social como económica" sostuvo Piaggio."Fue una medida preventiva aplicada en tiempo y forma, el esfuerzo ha valido la pena porque cortamos el crecimiento exponencial de casos. Por este motivo, buscamos trabajar junto a comerciantes, emprendedores y la comunidad en general las alternativas para que puedan realizar las distintas reaperturas de actividades económicas, deportivas, sociales y recreativas con el fin de recuperar, en forma progresiva y segura nuestra vida de una forma parecida a como era antes" explicó el Intendente."Si queremos tener éxito, estamos ante la oportunidad de construir esta una nueva normalidad en la que estemos comprometidos en este asunto. Debemos mantener el celo y los cuidados en la actividad económica o el trabajo, pero también en nuestra vida personal, social y familiar", concluyó Piaggio.-Actividades deportivas individuales: tenis, paddel, pelota a paleta, badmington, golf, footgolf, equitación, tiro deportivo, tiro con arco, canotaje, remo, vela, kitesurf, windsurf, optimist, sup (stand up paddel), natación en aguas abiertas (solo para prácticas en río para entrenamientos) y pesca deportiva de costa, Bochas, Tenis de mesa, Ajedrez, Atletismo, Patín artístico, Patín de Carrera, Motociclismo Automovilismo, Beach vóley, Pelota paleta (en cancha cerrada), Paddel (cancha cerrada), Gimnasia deportiva, Natación, Esgrima.-Sala de musculación, sala de crossfit, entrenamiento funcional, spinning, sala de pilates y/o yoga, clases grupales de gimnasia aeróbica y deportiva. Gimnasio.-Actividades en Museos, Archivos y Galerías de Exposición/Venta de Arte, realización de Talleres y Actividades formativas artísticas, en bibliotecas y en estudios de grabación y salas de ensayo musicales.-Actividades naúticas, deportivas y/o recreativas ? no competitivas -, con uso de embarcaciones a motor.-Deporte individual; caminata, trote y bicicleta.-Emprendimientos gastronómicos.-Apertura de las iglesias, para la oración de los fieles. No celebraciones.-Cancha de futbol 5.