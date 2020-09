Prueba piloto: Concordia realizará el primer Auto Concierto

Dos conciertos, con ingreso limitado

También se transmitirá por radio

Solos al piano

Este domingo se llevará a cabo el primer Auto Concierto en la playa de estacionamiento del Centro de Convenciones de Concordia, con la presentación de "Solos al Piano". La entrada es gratuita, previo registro, con cupos limitados y respetando las medidas de prevención dispuestas."Junto al intendente Alfredo Francolini y el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza venimos trabajando nuevas formas para que los artistas locales puedan trabajar emergencia sanitaria. Es por eso, que nos acercaron esta idea y nos arrimaron esta hermosa propuesta que tiene que ver con el "Auto Concierto" en donde el público podrá ver un espectáculo en vivo y en forma presencial", resaltó el subsecretario de Cultura, César Tisocco.Serán dos conciertos en la misma tarde. El primero comenzará a las 17 mientras que el segundo será a las 18:30 hs con renovación de vehículos. "Precisamente el ingreso de los vehículos será en el sector de la playa de estacionamiento en el ingreso lateral del Centro de Convenciones, por calle Bovino. La capacidad estará limitada al ingreso de 25 automóviles por tanda. Junto a Luciano Oviedo, director del Centro de Convenciones, brindaremos todas las herramientas para que nuestro personal haga cumplir a los espectadores con los protocolos de seguridad", comentó el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Producción, Aldo Álvarez.Las entradas se pueden adquirir en forma gratuita completando un formulario online en https://forms.gle/QwCxgUPkwY3ZLzPK8 Una vez que se cumpla el número de vehículos (25 por tanda) se cerrará el cupo. Por vehículo podrán ingresar dos personas."Lo mágico que va a tener este espectáculo será la forma en la que los espectadores podrán escuchar el espectáculo desde sus propios vehículos sintonizando la Radio Pública de Concordia o la Radio de la UNER", expresó el titular de Cultura.A su vez, el director de la Radio Pública de Concordia, Claudio Gastaldi, mencionó que más allá de la transmisión por radio se hará también vía streaming para que los vecinos y vecinas de la ciudad lo puedan apreciar desde sus hogares."Nuestra radio pondrá en valor esta propuesta. Los sectores culturales han sido muy afectados en esta pandemia y por supuesto es muy importante que el Estado tenga una mirada de esto. Es por eso, que encontramos este modo apostar por estos recitales al aire libre en el que van a participar artistas locales", comentó Gastaldi.El espectáculo musical que realizan Marcelo Coutinho, Darío Echeverria y María Eugenia Cortina contará este domingo con la participación de la cantante Antonella Mengeon. "Serán dos shows diferentes de la misma propuesta de "Solos al piano" en donde intercambiamos canciones, daremos un show muy dinámico en el que hacemos melodías conocidas para todos, y vamos rotando un par de canciones cada uno", contó Echeverria."Este proyecto va a marcar un hito en la provincia, vengan a acompañarnos a hacer sonar las bocinas y a hacer luces y a vivir este hecho artístico que nos está haciendo falta el intercambio entre el público y el artista", invitó el cantante.Por su parte, Coutinho describió que "la idea que nos pareció muy novedosa y hubo que trabajarla mucho porque obviamente hay que cumplir con todos los protocolos. La gente no va a tener contacto entre sí, el concierto no va a tener sonido exterior ya que tendrán que sintonizar desde adentro de su vehículo la radio y desde allí van a poder escuchar con los parlantes del auto el concierto".Por otro lado el artista local mencionó que "no se va a poder descender, no hay baños públicos habilitados porque las normativas no lo permiten". También, resaltó que "están muy entusiasmados porque es una puerta que se abre y ojalá sea el primero de muchos de este ciclo denominado auto concierto".