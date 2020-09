Diputados analizaron proyecto de Ley que regula el uso de pirotecnia

La Comisión de Legislación General trabajó sobre un proyecto de Ley presentado por su presidenta, Carina Ramos. Su objetivo es regular de manera íntegra el uso de la pirotecnia, una temática que la diputada considera de interés social y atendible desde la agenda pública. En el encuentro participaron representantes de distintas organizaciones vinculadas a trastornos del espectro autista y a discapacidad.



Dando continuidad a la actividad de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) se reunió este martes de manera virtual. Diputadas y diputados trabajaron sobre una iniciativa que pretende controlar el uso medido y solidario de la pirotecnia en la provincia.



La presidenta de la Comisión y autora del proyecto afirmó: "ya no resulta desconocido ni discutible que el uso libre de pirotecnia afecta de diversas formas a las personas, a la fauna y al ambiente, por lo que dicha actividad debe regularse en pos de la protección de una buena calidad de vida, en miras de la progresividad de los derechos de la colectividad y del equilibrio entre la actividad humana y el desarrollo sustentable".



Por otro lado, la iniciativa no establece la eliminación de la comercialización de pirotecnia, sino "un marco de legalidad donde se pueda ejercer tal derecho en consonancia con los derechos individuales de terceros y de incidencia colectiva".



Con el fin de escuchar a voces involucradas y enriquecer el abordaje del proyecto, la Comisión de Legislación General invitó a participar de la reunión a representantes de distintas organizaciones vinculadas a la temática.



En primer lugar, la presidenta de MirarTEA, Amaru Méndez, valoró la elaboración de una Ley muy esperada por la asociación, expresando que "abarca tanto a personas con autismo como también a quienes sufren de hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, bebés, animales, entre otros", y haciendo hincapié en el dolor que les puede llegar a producir la pirotecnia.



La presidenta de la Asociación Civil Neurodiversidad de San Benito, Nadia Gasparín, dijo que "es un proyecto muy amplio y completo", y destacó que la instancia de debate permite dejar en claro la experiencia y el padecimiento de muchas familias con respecto a la pirotecnia.



"Además de una falta de empatía, también notamos una ausencia de información en la sociedad. Es necesaria la concientización sobre la pirotecnia como un tema de agenda que se trabaje todo el año, no solo en diciembre", aseguró la invitada.



"Celebramos este tipo de leyes que responden a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como así también el modo en que se transversalizan las distintas necesidades", afirmó la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Inés Artusi, quien también se refirió a la importancia de trabajar sobre la accesibilidad.



Además, el presidente del Sindicato Único de Discapacidad y Afines de la República Argentina (SUDARA), Ricardo López, consideró oportuna y pertinente la convocatoria, y comentó que "elementos jurídicos que buscan evitar distintos tipos de abuso son muy plausibles para asociaciones como la nuestra".



Posteriormente, las y los miembros de la Comisión agradecieron la participación y los aportes realizados. La diputada Ramos reiteró la importancia de seguir escuchando distintas voces y que se considerará el proyecto presentado por la diputada Lucía Varisco referido al mismo tema.



"Es una iniciativa que tiene mucha convocatoria y reclamo desde hace tiempo", expresó la diputada Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), quien además compartió la experiencia con la normativa municipal en Gualeguaychú.



La diputada Sara Foletto (Bloque UCR) destacó que es una temática muy sensible y que son las mujeres quienes llevan adelante proyectos para abordarlas.



Por su parte, el diputado Julio Solanas (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) apeló a entender esta mirada sobre la pirotecnia como un cambio cultural que atraviesa a todas y todos.



La reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por Carina Ramos, contó con la presencia de las diputadas Ayelén Acosta, Mariana Farfán, Sara Foletto, Gracia Jaroslavsky, Paola Rubattino y Lucía Varisco y los diputados Juan Pablo Cosso, Diego Lara, Nicolás Mattiauda, Julián Maneiro, Julio Solanas y Esteban Vitor.