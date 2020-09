La Rural de Gualeguaychú prepara un "remate especial de reproductores"

Como ya fuera anunciado oportunamente, la coyuntura sanitaria obligó a los organizadores de la muestra anual de la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG) a transformar la misma en un evento exclusivamente ganadero. No habrá exposición comercial, industrial ni espectáculos y se realizará bajo un estricto protocolo sanitario, con uso obligatorio de tapabocas y no podrán ingresar menores de edad.Entre el viernes 11 y sábado 12 de septiembre se desarrollará en el predio de Urquiza al oeste el Remate Especial de Reproductores, actividad central en el marco de 127º "Exposición de Ganadería", que sólo incluirá dicha subasta y la jura a corral."Será una actividad muy similar a las que se realizan semanalmente en los habituales remates de las consignatarias locales. En este caso se suma un importante número de reproductores y de vientres bovinos, equinos y ovinos que llegan para mejorar la genética de los rodeos de la zona", explicó Sergio Delco, vicepresidente a cargo de la SRG.El titular de la entidad gremial agregó que "la actividad ganadera es esencial y la adquisición de reproductores y vientres son imprescindibles en ese marco. Ténganse en cuenta que sólo asistirá el público específico con intenciones de adquirir animales. La tribuna es abierta, al aire libre y no obstante ello, se ejecutará un fuerte operativo de control para que se cumpla el protocolo sanitario y dónde actuarán integrantes de SRG y de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de la Policía", aseguró.Por último, consignó que "la Expo Rural como la conocemos, con granja, stands, maquinarias y shows deberá esperar a 2021. Es una lástima por el impulso que venía tomando la fiesta, pero hoy sólo resta esperar a que pasen los efectos durísimos que ha planteado esta pandemia. Hoy tenemos que pensar en trabajar con responsabilidad social y a tener empatía con el otro. Por ello, es fundamental que nos cuidemos y de esa manera también cuidamos a los otros", finalizó.