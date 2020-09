Abogados de Paraná convocaron a una protesta en Tribunales

Institucionales Abogados presentaron un plan de trabajo al Superior Tribunal de Justicia

Reclaman "el derecho al libre ejercicio de la abogacía y al acceso irrestricto a la justicia". Se trata de los mismos abogados autoconvocados que realizaron una protesta similar el viernes pasado, 4 de septiembre."Este miércoles a las 12:00 nos congregaremos en la puerta de Tribunales para exigir el restablecimiento inmediato de todos los plazos procesales", se lee en la convocatoria difundida. Entienden que la decisión del STJ "no tiene justificativo".Tanto el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) como la Sección Paraná inmediatamente cuestionaron esa medida, pero no convocaron a ninguna manifestación. "No soy partidario de las movilizaciones, estamos en aislamiento y eso va en contra de todas las medidas que uno va sosteniendo", remarcó al respecto el presidente del CAER, Alejandro Canavesio. (APF)