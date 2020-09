Se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Asesor de Turismo de Colón

Este lunes tuvo lugar en la Casa del Bicentenario la primera reunión del flamante Consejo Asesor de Turismo de Colón (Co.A.Tur.) cuya apertura estuvo encabezada por el Presidente Municipal, José Luis Walser, acompañado por el Vicepresidente Municipal, Ramiro Favre. La Secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory, fue elegida como presidente del ente, y la vicepresidencia estará a cargo de Néstor Bardeci, Director de AHGA.



Participaron concejales de ambos bloques, el equipo técnico de Turismo, representantes del Centro Comercial, de cabañeros, de la Cámara Entrerriana de Turismo, del sector náutico, turismo rural y profesionales de turismo, de los guías de turismo, el Director Departamental de Educación, del sector gastronómico, de UTHGRA y de AHGA.



El espacio permitirá que todos los sectores locales vinculados a la actividad, puedan discutir y diseñar las estrategias del turismo colonense. Ya están en marcha una serie de programas en desarrollo y otros en proceso, y también se retomará el Plan Estratégico de Turismo de Colón.



A partir de la puesta en funcionamiento del Co.A.Tur. "cerramos una etapa, y se abre otra posibilidad, un camino de construcción de políticas públicas de turismo en conjunto, con la participación más amplia que ha tenido hasta la actualidad porque hoy están representados todos los sectores, incluso el sector de los trabajadores del turismo que no tenían representación" afirmó José Luis Walser.



En ese sentido, el Presidente Municipal de Colón dijo además: "Tenemos mucha expectativa, hicimos el compromiso político también con todos los actores, de llevar adelante esta participación y que de esa participación surjan las herramientas para delinear las políticas públicas de turismo".



"También pedimos el compromiso de todos los sectores, el desafío que se abre en adelante ante la incertidumbre que tenemos en general de la pandemia pero del sector turismo sobre todo, y la necesidad de que este trabajo lo hagamos entre todos" expresó Walser.



Y añadió: "Se ha hablado y escrito mucho sobre participación público-privada en el turismo, pero la realidad es que en los hechos no siempre es real la participación".



El Co.A.Tur. propone además "plantear un desafío con un turismo que no sabemos cómo va a ser, venimos estudiándolo y nos estamos preparando y trabajando para eso, porque necesitamos tener una temporada con visitantes en nuestra ciudad, porque nuestro desarrollo está basado en el turismo hasta ahora, y entonces dependemos de eso" aseveró José Luis Walser.



Por su parte, la Secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory, expresó: "Es un espacio que se genera con muchísima participación, ya veníamos conversando con los sectores cuando íbamos notificándolos de la Ordenanza y del Decreto reglamentario una vez que se aprobó".



"Las expectativas tienen mucho de concordancia entre los sectores y con el estado, es un compromiso mutuo, el estado va a poner su decisión político-administrativa para que avancemos, pero también el compromiso de los actores privados tiene que estar para pensar en conjunto" sostuvo la funcionaria municipal.



Y agregó: "Vamos a trabajar en una pronta reunión plenaria el lunes 14, de allí saldrán las mesas de trabajo, por temas. Va a haber mesas entre la semana coordinadas por el equipo de turismo y por el secretario y coordinador, donde se debatan los temas en ese ámbito, y ya vayamos a las reuniones plenarias con los objetivos bien planteados, las opciones que se prevean y se pongan en consideración".



"No va a haber votación, va a ser por consenso cuando se pueda, y sino que habrá dictámenes por mayoría y minoría y después se va a resolver en una red de difusión, no estamos acá para ver quien tiene más representantes ni más votos, sino justamente para quien puede hacer más aportes para esta comunidad, esta comunidad responsable que necesitamos ser, en ese marco estamos poniendo varios programas".



Los temas a tratar

Vallory comentó además que se debatirá acerca del trabajo con playas, termas y espacios públicos. Asimismo mencionó los programas como el de Comunidad Responsable que fue presentado días atrás, para que los prestadores turísticos obtengan su sello de calidad sanitaria turística.



Otro de los programas, algunos en marcha y otros en proceso, que serán tratados en el seno del Co.A.Tur. son el Observatorio Turístico, un circuito de Turismo Religioso, el programa de Fincas Vitivinícolas y la cartelería histórica accesible.



Uno de los objetivos será retomar el Plan Estratégico: "El Co.A.Tur es responsable de la custodia de ese plan que ha logrado la comunidad de Colón, pero esta crisis no estaba prevista, entonces algunos puntos habrá que revisarlos y las prioridades obviamente han cambiado, esa re-adecuación también es parte del Co.A.Tur".



Néstor Bardeci, Director de AHGA y vicepresidente del Co.A.Tur., dijo por su parte: "Lo interesante es que se ponga en considerando la problemática por la pandemia y por el destino en sí mismo, que necesita desarrollar algunas partes que a lo mejor a través de este órgano de consulta puede empezar a manejarse o pensándolo de otra forma" indicó.



"Si bien nosotros en algún aspecto a lo mejor no coincidíamos en el total de la conformación del Co.A.Tur, nos ponemos a disposición, vamos a trabajar fuerte, ya se lo dijimos a la Secretaria, acompañando al municipio y a las entidades en lo que podemos" aseguró Bardeci.



También indicó en esa línea: "Somos naturalmente los representantes del alojamiento y la gastronomía como filial local pero respondemos a FEGHRA que es la institución nacional, y estamos en condiciones de poder aportar un bagaje técnico importante y además es el desarrollo del destino, por lejos el interés principal".



Sobre la situación actual del sector, Bardeci expresó: "es muy preocupante, con una incertidumbre creciente, no hay por lo menos expectativa en el cortísimo plazo de que esto cambie producto de la situación epidemiológica, pero no obstante eso hay que prepararse para trabajar normalmente, lo que no se puede hace es no hacer, entonces la idea es justamente trabajar a la par de todos los que integran, esperando el día que finalmente se pueda".



Rolando Martin, Directivo de Cámara Entrerriana de Turismo (CET) agradeció la invitación a participar del Consejo y señaló: "a nivel provincial podemos aportar viendo otros puntos de vista que solamente el local".



"La ciudad de Colón, como le pasa a Federación, tiene exclusivamente algo que si no está el turista, no existe, pero hay otros lugares que se necesitan abrir partes del turismo como San Martín que tiene alojamientos para los sanatorios, hay muchos lugares de viajantes que si necesitan abrir hoteles".



"La Cámara de Turismo tiene que prever que no solamente para el turista en sí, sino que muchas veces tiene que ver con reabrir algunos lugares y ver los protocolos para que todo esto no se desborde pero a la vez cuidar que los hoteles que pueden seguir trabajando lo puedan hacer, no abrir lugares que después puedan comprometer al resto de las ciudades", indicó Martin.



Daniel Turcatti, Representante de los cabañeros, expresó: "Queremos lograr que se fortifique la cámara, una participación genuina en lo que es el ente privado y legislativo, y entonces poder lograr algunas metas que tenemos postergadas".



"Interactuar con los demás sectores y cámaras que van a formar este Co.A.Tur que es tan importante, sin todos nosotros creo que no lograríamos nada, es muy valioso llegar a tener una ciudad bien comprometida en todo lo que es el problema socioeconómico" puntualizó.