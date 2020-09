El Programa Cuidarnos se aplicó en 70 barrios de Paraná

En distintas jornadas, referentes barriales, de instituciones religiosas, de la policía, de los comedores y merenderos comunitarios, de los jardines maternales, de las cooperativas, de las comisiones vecinales, de los clubes, de las escuelas, las universidades, de las ONG y de las instituciones estatales (municipales, provinciales y nacionales), fueron partícipes de las mesas que se conformaron, donde se trabajaron mitos y verdades en torno al Covid 19, las medidas de cuidado y prevención y la construcción de un circuito de cuidado en el barrio.



A modo de balance, desde el 10 junio (día en que el intendente Adán Bahl lanzó oficialmente el programa municipal) a la fecha, se llevaron a cabo 60 encuentros (un promedio de 3 a 4 reuniones por área programática) con los y las referentes de cada una de las 18 mesas locales que se conformaron, cubriendo en forma directa e indirecta a 70 barrios de Paraná, en su mayoría populares.



"La metodología de trabajo desarrollada representa un salto cualitativo en la relación de la Municipalidad con los distintos actores territoriales, si bien se ha implementado en la urgencia por difundir y trabajar conjuntamente medidas de cuidado en pandemia, representa una forma de vinculación para trabajar de manera sostenida distintos temas que preocupan a quienes trabajan fuertemente en los barrios, escuelas, comedores, etc. Así ha sido valorado por quienes participaron en esta instancia", sostuvo la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo.



Fueron los y las participantes de las mesas, quienes con su propia voz transmitieron a sus vecinos y vecinas sobre las medidas de cuidado y prevención. Cada referente junto a los y las coordinadoras de las reuniones, diagramaron sus estrategias de cómo multiplicar el mensaje de cuidado y prevención.



Fue así como las integrantes de la comparsa de candombe La Conventillo, del Barrio Belgrano, que pertenecen a la Red Territorial Suroeste, con sus propias voces, grabaron las recomendaciones sobre el lavado de mano, el uso de alcohol, cómo disolver lavandina para la higiene del hogar, el uso del tapaboca y las necesidades de mantener la distancia de dos metros para evitar contagios, entre otros. Esos mensajes fueron difundidos en distintos formatos digitales vía WhatsApp, Facebook e Instagram.



En la red Estación Parera, optaron por el canto. Convocaron al joven músico de rap de Puerto Viejo, Mario Catalano, quien improvisó un tema con las medidas de cuidado, en la que no se olvidó de mencionar su preocupación por el virus y convocó con sus estrofas a "tomar medidas preventivas/ sé que es difícil si vives el día a día/si no te preocupas tú por tú familia/ ¿quién se preocuparía? / tienen que resistir / tienen que seguir / para este virus no existe medicamento". El videoclip y el audio fue difundido también en las redes sociales de los barrios que comprenden a Estación Parera y a la de Puerto Viejo.



De esa forma, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, la Subsecretaría de Salud Comunitaria, la Subsecretaría de Mujer y Diversidad, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Comisiones Vecinales, coordinaron cada uno de los encuentros del Programa Cuidarnos con los referentes sociales y barriales.



"El Programa Cuidarnos se desarrolló, en un principio, a través de los seis centros de salud municipales y luego se extendió a las redes territoriales, mesas de participación y distintas áreas de la ciudad, donde hay mayor cantidad de población de más de 60 años. El objetivo del programa es la promoción de la salud y el fortalecimiento de las medidas de cuidados en el marco de la pandemia que atravesamos y ha sido y es un gran facilitador para transmitir las medidas de cuidado", destacó la coordinadora del programa y directora de Articulación Programática y Municipio Saludable de la Subsecretaría de Salud Comunitaria municipal, Nadia Ahumada.



A modo de balance del programa, que sigue vigente, la participación de los y las referentes barriales y de las redes territoriales fueron y son fundamentales para el desarrollo del programa. "Los vínculos sociales resisten a los individualismos", indicó.



"Este programa se desarrolló con el trabajo integrador de distintas áreas de la Municipalidad. La coordinación con diferentes áreas del Estado municipal y también provincial (centros de salud, escuelas, comedores), las comisiones vecinales y las organizaciones sociales han sido y son un actor clave y multiplicador para pensar y actuar en este contexto de emergencia", enfatizó Ahumada.