Vicegobernadora inauguró actividades del Instituto de Formación Legislativa

La vicegobernadora Laura Stratta inauguró este jueves las actividades del Instituto de Formación Legislativa de Entre Ríos, con un encuentro virtual sobre Comunicación Política a cargo de Juan Courel. La propuesta contó con más de 300 participantes. "Es importante hablar de los verdaderos aportes que la comunicación política puede hacer para fortalecer la democracia, porque la comunicación tiene que estar al servicio de la democracia", destacó.



La actividad contó con la presencia de más de 300 participantes, entre ellos, legisladores, presidentes y presidentas de Concejos Deliberantes, ediles, funcionarios y funcionarias; también participaron periodistas y estudiantes universitarios. La charla se prolongó por casi dos horas, con un activo debate sobre el rol de la comunicación política en el ejercicio de la gestión pública. Daniel Almada, coordinador del Instituto de Formación Legislativa de Entre Ríos, moderó el conversatorio.



Antes de comenzar con la propuesta formativa en la modalidad virtual, la vicegobernadora expresó: "Es un gusto para mí poder estar hoy aquí, poniendo en marcha el Instituto de Formación Legislativa, un espacio que decidimos institucionalizar recuperando valiosas experiencias de programas de capacitación que se impulsan desde la Vicegobernación en conjunto con la Red de Viceintendentes y Viceintendentas de la provincia de Entre Ríos y las universidades públicas y privadas".



En tal sentido, Stratta explicó: "Quisimos jerarquizar esta iniciativa porque estamos convencidos de que este espacio nos va a permitir generar instancias de encuentro para que los gobiernos locales puedan contar con herramientas necesarias para afrontar una diversidad de problemáticas que se nos plantean a diario, especialmente en tiempos de difíciles e inéditos como los que nos toca atravesar ante esta pandemia". Y agregó: "Quisimos construir un espacio capaz de llegar a cada rincón de la provincia, para que todos y todas puedan acceder en igualdad de condiciones, generando redes que nos permitan construir mejores vínculos y estar más cerca".



La vicegobernadora y presidenta del Senado entrerriano sostuvo que hoy "quienes tenemos funciones en el Estado nos encontramos con nuevos desafíos que requieren de una visión amplia, integradora e innovadora, que pueda estar a la altura de los tiempos que corren y de las demandas ciudadanas que son dinámicas, y van encontrando y creando nuevos canales de expresión".



"Consolidar el fortalecimiento y la calidad de nuestras instituciones en diálogo permanente con la ciudadanía es un compromiso que asumimos y un camino que queremos seguir consolidando", subrayó Stratta al tiempo que añadió: "Para eso contamos con la participación de las universidades públicas y privadas con sede en nuestra provincia, a las que quiero agradecer especialmente por su compromiso".



Para iniciar lo que será una serie de encuentros en los que se abordarán diferentes temas, hoy contamos con un invitado muy especial: Juan Courel, es un reconocido consultor político, especializado en discurso y estrategia. Se inició en la consultoría de la mano de Manuel Mora y Araujo; fue secretario de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires y presidente del Consejo de los Medios Públicos de la República Argentina. Además, coordinó la comunicación de las campañas presidenciales de Alberto Fernández en 2019 y de Daniel Scioli en 2015. "A él le quiero agradecer particularmente por dedicarnos su tiempo, por compartir su visión y experiencia", destacó.



La vicegobernadora reflexionó: "¿Por qué empezar por la comunicación política?. En primer lugar, la razón es personal porque soy Licenciada en Comunicadora Social, me especialicé en comunicación política y mi tesis estuvo relacionada con el tema; tiene que ver con el camino que elegí transitar en el marco de mi carrera profesional. Pero hay otras dos razones que son neurálgicas y están en el plano institucional: la importancia de la comunicación en las gestiones de gobierno; y por otro lado, en esta sociedad que está tan sobreinformada, es necesario poder abordar la comunicación de forma seria y responsable para poder construir vínculos con la ciudadanía y hacer más creíble las gestiones de gobierno", resaltó.



Sobre el disertante, Stratta comentó que al leer uno de los escritos de Juan Courel sobre comunicación política, coincide con él en cuanto sostiene que "frente a los gurúes que se presentan a sí mismos como autores de soluciones y fórmulas mágicas, como seres capaces de manipular la mente de las personas, es importante hablar de los verdaderos aportes que la comunicación política puede hacer para fortalecer la democracia" destacando que "la comunicación tiene que estar al servicio de la democracia". Y añadió: "Por eso elegimos este tema, en un contexto de pandemia y una sociedad sobreinformada, pero también es importante que la comunicación ocupe en la agenda pública del Instituto de Formación, un rol preponderante".



Finalmente, la vicegobernadora Stratta se refirió a su estado de salud. Como es de público conocimiento, este miércoles le confirmaron el diagnóstico positivo de Covid-19. "Quiero contarles a todas y a todos que estoy muy bien, que no presento síntomas; que por suerte también están bien mi marido y mis hijos, estamos aislados y cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias", aclaró tras manifestar: "Quiero decirles que se cuiden mucho, que todavía no ganamos la batalla, que no podemos bajar los brazos, y que hoy más que nunca tenemos que ser responsables, solidarios y empáticos".

Además, agradeció las muestras de afecto y cariño recogidas. "Espero que este conversatorio nos ayude a hacer mejores dirigentes, a comunicar mejor y a construir una mejor sociedad", concluyó Stratta. Disertación En el encuentro virtual sobre "Comunicación Política", Courel explicó de qué se trata el trabajo de un consultor en comunicación política. "Es un profesional que asesora de manera externa y no exclusiva a gobernantes, candidatos, partidos políticos, gobiernos, organizaciones y líderes políticos en general en estrategias de intervención en la conversación pública con el objetivo de ampliar o fortalecer el apoyo y el consenso de sus actos y decisiones", señaló.



Además, el especialista explicó que "las campañas electorales son la traducción creativa y operativa de armados políticos previos que se manifiestan en conversaciones preexistentes y que no controlamos".



En tal sentido, el coordinador de las campañas presidenciales de Daniel Scioli y Alberto Fernández analizó distintos ejes y pautas para gestionar una crisis: Entender y aceptar el daño; asumir y gestionar la incertidumbre; vigilar la consistencia de la información; cuidar la credibilidad de la fuente; conocer a los actores involucrados, fueron algunos de los conceptos desarrollados durante el conversatorio.