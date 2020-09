UTN brinda un curso online de esloveno: Una propuesta diferente que causó furor

La Universidad Tecnológica Nacional sede Paraná incorpora a su oferta académica de idiomas extranjeros, la lengua eslovena. El dictado del curso comienza el sábado 5 de septiembre y ya tiene más de 200 inscriptos, los interesados son de distintas partes del país y del mundo."Abrimos las inscripciones para el curso y luego del tercer día ya teníamos más de 86 personas anotadas, muchas de nuestro país y del extranjero, luego con los días este número continu8ó creciendo", indicó , el profesor del curso, José Pablo Bizai, aY contó: "Con la fundación Sloveski Dhu, decidimos establecer un acuerdo con la UTN debido al prestigio que tiene esta casa de estudios a nivel internacional".Sobre la lengua eslovena dijo que "es muy parecido al croata y algo al polaco, se habla solamente en Eslovenia, un país de alrededor de 2.000.000 de habitantes, se encuentra situado al norte de Italia, y tiene una superficie similar a la provincia argentina de Tucumán"."En Entre Ríos llegó la primera corriente inmigratoria eslovena y nos encontramos con que muchos descendientes no saben casi de la cultura, es por ello que promovimos esta capacitación", relató Bizai.En este sentido remarcó: "No es un idioma difícil de aprender y sobre todo si se da de una manera muy amena y dinámica vamos a realizar diversos juegos, y veremos videos"."En este momento de la pandemia muchas personas quisieron saber de sus raíces , como idiomas, cultura y demás por ello que encontrase con esta capacitación de manera virtual aprovecharon la oportunidad", remarcó.Además, contó que "empezamos desde cero con el idioma, no se requieren conocimientos previos"Por su parte, un referente de la UTN, Ricardo Main, mencionó que "el curso comienza este sábado por zoom, dura tres meses y pensamos continuarlo el año próximo"."Tenemos postulantes de todo el país, y del mundo, se inscribió gente de España y Estados Unidos. Antes teníamos una difusión local y ya paso a ser mundial", indicó.