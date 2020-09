Invitan a una charla virtual de acompañamiento a personas con cáncer

Nancy Cian, desde la ONG Anclados a la Vida , en diálogo con Elonce TV, contó que este miércoles 2 realizarán "una charla virtual por zoom, es abierta a todo público. En Facebook e Instagram está el link para anotarse. En esta oportunidad, nos estará acompañando el doctor Aldo Riso que es oncólogo del Cemener. También tendremos un valioso testimonio de un joven rosarino, Lisandro Zeno, que realmente ha pasado situaciones complicadas, pero que hoy nos da un mensaje de esperanza, para salir adelante, con fortaleza". La actividad dura 45 minutos y comienza a las 19:30.

Puso relevancia en que siempre "nosotros nos fortalecemos en la presencia y en el estar juntos, pero fue necesario adaptarnos a esta nueva situación. Es por esto que comenzamos con videollamadas, lo que nos permite esperar ese día para estar juntos".



"Siempre tratamos que esos dos pilares, como lo son la contención y la parte profesional, con la prevención, estén presentes", dijo Cian.



La mujer puso relevancia en que "la detención temprana es un tema que el doctor Rizzo encarará este miércoles. A nosotros nos ha pasado, la de posponer estudios, por temor en esta pandemia y esto no pude ser, debemos continuar. Siempre decimos que el tiempo es muy importante, que no hay que dejar pasar, que debemos estar siempre en contacto con los profesionales".



Como mensaje, dijo a las personas que están atravesando esta enfermedad: "No se sientan solos, busquen acompañamiento. La angustia nos recarga de más cosas negativas. Se puede buscar estos grupos que sostienen, compartir trae el alivio. Les pedimos que se sumen".



A través de las redes sociales se pueden contactar con la ONG, allí hallarán teléfonos particulares de algunos de los integrantes. Tienen además un grupo de WhatsApp. Elonce.com.