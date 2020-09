UPCN pide que se posterguen las elecciones en Uader

Uader informó que de septiembre a noviembre se desarrollará el calendario electoral para proceder a la renovación de autoridades, de cara al período institucional 2020-2024.



La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) difundió un documento en el que cuestiona la decisión.



"Ante el llamado a elecciones en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, los trabajadores y trabajadoras nucleados en UPCN consideramos que no están dadas las mínimas condiciones para avanzar en un proceso electoral transparente y democrático", indicaron.



Además remarcaron que "en el contexto particular que atravesamos no se garantiza la participación de las diferentes fuerzas políticas que deseen formar parte de la contienda electoral. Afirmamos esto porque hay un nivel mínimo de asistencia del claustro de administrativos a sus lugares de trabajo, mientras docentes y estudiantes directamente realizan sus actividades de manera virtual. Eso reduce casi completamente la posibilidad de contacto, organización, presentación y debate de propuestas propias de la campaña".



"Por otro lado, la prudente reducción de actividades a las indispensables (por el contexto sanitario) pone en riesgo la transparencia en la comunicación y la posibilidad de control sobre las distintas etapas del desarrollo del proceso electoral. Es un derecho de toda la comunidad académica la participación y elección consciente e informada de los que serán sus representantes durante el próximo período", se expresó desde el sindicato.



Por último se indicó: "Priorizando lógicamente el aspecto sanitario, esperamos que se considere lo planteado y se revea la posibilidad de extensión de los plazos".