Colón pone en funcionamiento un dispositivo de acompañamiento escolar

La Secretaría de Desarrollo Comunitario de Colón, junto a la coordinación de Sedes Barriales y Programas Educativos, pone en funcionamiento un "dispositivo ampliado de acompañamiento escolar".



Cabe recordar que el Consejo General de Educación (CGE), anunció que no habrá promoción automática de cursos en la Provincia, y estableció dos instancias de evaluación, una en septiembre y otra a fines de noviembre, que determinarán que aquellos estudiantes que se hayan apropiado de los saberes y las competencias previstos, van a terminar las clases el 16 de diciembre como estipula el calendario escolar.



"Por ello consideramos de fundamental importancia acompañar a nuestros niños y sus familias en este momento crucial de su educación, el paso de un nivel a otro, y considerando que muchos de ellos no pueden acceder a la conectividad necesaria para cumplir con las pautas de educación o carecen de recursos para recibir ayuda escolar" aseveró el Secretario de Desarrollo Comunitario, Oscar López.



A lo que añadió: "hemos decidido establecer clases de apoyo escolar en siete sedes barriales destinadas exclusivamente a alumnos que hoy deberían estar cursando el sexto grado de la escuela primaria" explicó el funcionario municipal.



"Debemos ayudarlos a prepararse ya que ellos tendrán instancias de evaluación que necesariamente deberán superar para promocionar, junto a actividades que se podrán extender hasta 2021 para la acreditación del nivel" indicó López.



"Las docentes trabajarán en enseñar contenidos y capacidades que no se han podido desarrollar, y se espera lograr una fluida comunicación con los docentes de grado, directivos y autoridades educativas, para así entre todos lograr que los niños transiten esta etapa totalmente nueva para ellos y sus familias en igualdad de condiciones y oportunidades".



Se trabajará en turnos de 80 minutos, extremando los cuidados de higiene, sanitización y distanciamiento.



Además se proveerá a cada alumno de un kit compuesto de carpeta, repuesto de hojas, cuadernola, birome, lápiz, goma y corrector, y se pondrá a disposición de docentes y alumnos de la bibliografía oficial que el C.G.E. ha dispuesto para este período de pandemia.



Las inscripciones se realizan, a partir del lunes 31 de agosto, de lunes a viernes de 7 a 13 en las mismas sedes donde se desarrollarán las actividades: Aníbal Berthet; Medalla Milagrosa; San Gabriel; Hipólito Yrigoyen; Tiro Sur; Libertad y Santos Justo y Pastor.