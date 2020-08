Cómo trabaja la Biblioteca Popular del Paraná en tiempos de pandemia

La Biblioteca Popular del Paraná reabrió sus puertas el pasado 29 de julio y lo hizo bajo estrictos protocolos de higiene y seguridad, con el objetivo de que los lectores y socios, sigan despuntando el vicio de la lectura, el cual se incrementó en épocas de aislamiento y distanciamiento social impuesto por la pandemia del coronavirus.



Sobre el trabajo que se realiza en la institución de calle Buenos Aires de la ciudad de Paraná, Belén Perezlindo, contó que se llevan adelante todos los recaudos y una vez que los libros son devueltos, quedan "en cuarentena" por unos 14 días en una sala acondicionada para este fin.



"Para los socios que estaban acostumbrados a venir de cierta manera, hay todo un cambio, ya que no pueden acceder a los anaqueles. De todas maneras, y a pesar de estas modificaciones, la gente sigue viniendo y mucho más porque tienen más tiempo para leer", explicó en diálogo con Elonce TV.



En este sentido, contó que les sugieren a los socios reservar el libro anticipadamente, ya sea vía telefónica o través de los canales electrónicos. "Una vez que les damos el okey, el libro se deja preparado en bolsitas para que luego sea retirado". En caso de que un ejemplar sea devuelto, se deja en una caja y al terminar el día, la misma es llevada a una sala acondicionada donde los libros unos 14 días "en cuarentena". Cumplido ese período de tiempo, vuelven a los anaqueles de la biblioteca a disposición de otros lectores.



Perezlindo indicó que si bien no se sabe a ciencia cierta cuántos días dura el virus en el papel, "hemos aprendido de experiencias que han tenido otras bibliotecas tanto en Europa como en Latinoamérica y la sugerencia es esa; quizás en un supermercado se puede higienizar de otra manera, pero en el libro más que la tapa no se puede hacer nada adentro y no queda otra que dejar pasar el tiempo, y lo aconsejable son 14 días".



"Si no pueden reservar con anticipación, pueden venir igual a la sala de lectura, con las medidas de seguridad que adoptamos: pueden pasar de a dos personas a la vez a la sala con tapabocas. No es necesario tener un turno previo, simplemente se acercan de lunes a viernes de 10 a 15", expresó.



Por otra parte, Perezlindo habló sobre el comportamiento de los adherentes a la Biblioteca Popular y destacó que "afortunadamente hemos tenido nuevos socios, y el tiempo que estuvimos cerrados, las cuotas se abonaban con débito automático, transferencia bancaria o Mercado Pago. Y aquellos que no lo pudieron hacer a través de esos medios, se están poniendo al día".



Recordó que la cuota mensual es de 250 pesos, con lo cual se obtiene el derecho a llevar un libro por mes, aunque ante esta situación especial que se vive, se pueden llevar dos. Mientras que el socio protector, que abona una cuota mayor, se puede llevar tres.



Actualmente la Biblioteca Popular del Paraná cuenta con 72.000 libros. Elonce.com