Crespo inauguró dos espacios de conectividad e impresiones para estudiantes

Con turnos

Cumplir con su formación

Sobre el consejo asesor

El Municipio de Crespo, puso a disposición recursos para conectividad e impresión de material pedagógico para familias que no cuenten con los mismos y que por esta razón vean afectada la continuidad pedagógica de los estudiantes de todos los niveles educativos.El servicio, que es una iniciativa del Consejo Asesor de Políticas Sociales, funcionará de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00, en el edificio NIDO 'Dr. Adolfo Goldenberg' (Mendoza 855 y Gualeguaychú), tel. 4951160 (interno 217) y en el Centro Comunitario Dr. Salustiano Minguillón (España 748), tel. 4951160 (interno 202)."La pandemia nos ha puesto estos desafíos y hemos puesto en marcha, un espacio de conectividad e impresiones para todo el sistema educativo de la ciudad en todos los niveles, ya que no todos los estudiantes, tienen la posibilidad de acceder a internet o tener la tecnología en su casa para descargar los contenidos educativos", explicó a Elonce TV, el intendente de Crespo, Darío Schneider.La modalidad de acceso es previa comunicación y acuerdo entre un referente institucional de los establecimientos educativos locales y las coordinadoras de esos espacios municipales.El presidente comunal señaló que la iniciativa se coordinó con las escuelas de la ciudad, "con el objetivo de dar igualdad de oportunidades y que ningún estudiante del nivel que sea, se quede sin acceder al material necesario para continuar con su formación", resaltó el intendente al hablar con"La idea es que puedan acercarse, pedir un turno para que no haya una congestión de personas en los lugares porque el niño va a ir con el papá o la mamá, y eso, suma gente. Por eso, se busca que llamen pidan un turno para acceder a los lugares", explicó Schneider."Se trata de un aporte, de una colaboración que en estos tiempos de tantas dificultades en las que todos estamos, podamos trabajar de forma articulada y con colaboración en conjunto, para que los estudiantes puedan cumplir con su formación", señaló el intendente.Recordamos que el Consejo Asesor de Políticas Sociales es un lugar de diálogo y de encuentro social, creado en el contexto de la pandemia por Covid-19. Está coordinado por la Municipalidad de Crespo y cuenta con la participación de representantes de los diversos espacios de la vida pública de nuestra ciudad.Tiene como finalidad evaluar, planificar y articular la instrumentación de acciones de intervención social que se desarrollen en ámbito de la ciudad de Crespo y que se encuentren vinculadas a la problemática alimentaria, nutricional, de empleo, hábitat y de cualquier otra índole que el estado de emergencia sanitaria requiera.