Stratta encabezó lanzamiento de Instituto de Formación Legislativa de Entre Ríos

Este miércoles, desde el Salón de la Vicegobernación, la vicegobernadora Laura Stratta encabezó el lanzamiento del Instituto de Formación Legislativa de Entre Ríos, en el marco de un encuentro vía zoom con Viceintendentas y Viceintendentes de toda la provincia.



Luego de agradecer a todos y todas las participantes, la Vicegobernadora destacó la importancia "de poder generar este espacio de encuentro y reencuentro en el marco de una estrategia que venía desarrollando la Vicegobernación en la gestión anterior y que nosotros quisimos profundizar creando el Instituto de Formación Legislativa".



Tras señalar la "definición política" que este nuevo marco para las capacitaciones representa, Stratta detalló que la creación del Instituto "tiene que ver con pensar en la construcción de vínculos en lo que es la formación y capacitación para mejorar las chances que tenemos".



"Es poder trazar un camino de encuentro y articulación entre el Gobierno provincial y los Gobiernos locales, entre la Legislatura provincial y Legislaturas locales pensando que no sólo podemos mejorar nuestra forma de legislar sino también de comprometernos con la realidad", acotó la Vicegobernadora.



Teniendo en cuenta el contexto excepcional de pandemia, Stratta mencionó que este escenario demandó "asumir nuevos roles, nuevas funciones y nuevas formas de encontrarnos" y en alusión a quienes desarrollan tareas legislativas, "algunos estamos sesionando por videoconferencia, otros los hacemos de manera presencial", repasó. Eso le dio pie para presentar "la primera propuesta de capacitación" del Instituto de Formación Legislativa de Entre Ríos, cuyo eje será "la firma digital".



En palabras de Stratta, "cuando hay contextos que nos interpelan, las instituciones tienen que pensar en cómo dar respuestas. Por eso nos parecía importante que la primera capacitación que va a dictarse en cuatro módulos y que vamos a empezar a transitar a mediados de septiembre, tenga que ver con cómo los Concejos Deliberantes y la Legislatura provincial asumimos el desafío de seguir trabajando y seguir fortaleciendo la institucionalidad con los recursos que la tecnología nos da".



La titular del Senado entrerriano adelantó que serán parte de la oferta del Instituto capacitaciones sobre otras temáticas y entre ellas nombró un seminario sobre comunicación política. "Para nosotros es una cuestión estratégica y neurálgica; si algo nos demostró la pandemia es la importancia de la comunicación política y de estar bien informados", puntualizó en ese sentido.



En resumen, "queremos que el Instituto sea un espacio de capacitación y de formación, y además, de intercambio y fortalecimiento de las instituciones de la democracia que cada una de nosotras y nosotros representamos", destacó la Vicegobernadora.



Luego agradeció la participación de todos y cada uno de los y las representantes municipales en el lanzamiento y les dijo: "Cuando uno habla de mirada federal habla de recoger experiencias, sentires y posiciones, y de alguna manera, amalgamarlas en espacios de estas características. Este espacio está abierto a las propuestas que ustedes puedan hacernos. Las recibiremos y trabajaremos con las universidades y áreas de Gobierno para poder siempre dar respuestas a las demandas que nuestras sociedades nos plantean".



"Éste es el camino del diálogo, de la escucha, el camino de mejorar las instituciones que representamos; porque me parece vital que este contexto justamente necesita de nosotros más solidaridad, más empatía, más redes, más vínculo y más respeto entre nosotros. Y si hay algo que nos ha dejado la pandemia también es que sólo no se salva nadie, que las respuestas son colectivas y que tienen que ver con el compromiso y con la formación", observó Stratta.



En el marco de su alocución, la Vicegobernadora destacó el rol que tuvo Vanina Grinóvero, viceintendenta de Cerrito y el Vecinalismo como fuerza política para impulsar este espacio de capacitaciones desde la Vicegobernación, durante la gestión anterior a cargo de Adán Bahl. En ese sentido, Stratta también destacó el rol de la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff, quien también había formado parte de ese equipo de trabajo.





Palabras de Zoff y Grinóvero



Presentes desde el salón de la Vicegobernación, las Viceintendentas también tomaron la palabra. Andrea Zoff en primer lugar agradeció la invitación, celebró la iniciativa y la participación de los representantes de los Ejecutivos locales en el Instituto de Formación Legislativa y recordó cuando en febrero pasado firmaron un acta para empezar a darle forma al espacio.



"Entendíamos necesario crear una red institucional en la cual le demos un marco a esto, de forma de trabajar en forma organizada, coordinada y articulada", resaltó. "Los Gobiernos locales nos encontramos con objetivos comunes independientemente del partido que representamos", dijo y valoró poder "fortalecerse y dar respuestas a las demandas ciudadanas que son cada vez mayores".



"Más allá de las capacitaciones técnicas lo central es no perder la posibilidad de vernos, de que cada uno plantee cuáles son los inconvenientes locales, lo que nos da la posibilidad de ver en cada lugar cómo se resuelve".



Vanina Grinóvero, en tanto, se sumó a los agradecimientos. Además le manifestó a sus pares: "Celebro el compromiso de haber querido prepararse para asumir esta función que hoy les toca; celebro muchísimo la participación y lo disfruto como una satisfacción personal desde el Vecinalismo".



Rememorando los primeros pasos que dieron lugar a lo que hoy se transformó en el Instituto de Formación Legislativa, Grinóvero destacó: "Lo que buscábamos en aquel momento era la institucionalidad, la participación de todos los espacios políticos, formarnos y capacitarnos para elevar el nivel de discusión política en cada Concejo Deliberante y creo que, si bien obviamente es un proceso que va a llevar tiempo, es algo que se viene logrando".