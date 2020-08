El martes 25 de agosto se constituyó el Consejo Consultivo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Entre Ríos y fijó una agenda de trabajo centrada en fortalecer el vínculo de la ciencia entrerriana con las demandas de las producción y de la sociedad. El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) estuvo representado por el ingeniero Eduardo Barbagelata. En la reunión fue designado Leandro Rodríguez como secretario del Consejo Consultivo. Rodríguez es el Director de Gestión Técnica y Administrativa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia.



Una de las primeras iniciativas en la que trabajará el Consejo Consultivo será el proyecto de ley de Ciencia y Tecnología provincial. El secretario de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, Jorge Gerard, contó en la reunión que el organismo que conduce está trabajando en el texto del proyecto de ley y propuso que el mismo fuera debatido en el seno del Consejo. "Una ley provincial daría un marco de sustentabilidad a la planificación del sistema Ciencia y Tecnología. Uno de los puntos fundamentales es no contar con un presupuesto previsible en mediano plazo", argumentó en defensa de la iniciativa. El proyecto también prevé la creación de un observatorio de Ciencia y Tecnología, lo que permitiría, según Gerard, tener una foto de la situación actual y la evaluación del impacto que tienen las políticas públicas sobre la materia en el mediano plazo.



Eduardo Barbagelata señaló que el Consejo Consultivo es un ámbito amplio y diverso, lo que es bueno desde el punto de vista de la representación, pero dificulta la participación. Barbalgelata sugirió, por eso, que el Consejo se organizará en comisiones de trabajo para abordar temas específicos. Este punto quedó pendiente para el tratamiento en la reunión siguiente, en la que se debatirá una el reglamento interno. Barbagelata destacó, al finalizar la reunión, el proyecto del Parque Científico Tecnológico de Paraná como el ejemplo de un instrumento para fomentar la vinculación entre el sistema científico y tecnológico con el entramado productivo y como una herramienta para generar empleo calificado.



Gerard propuso la creación de dos comisiones de trabajo, una para relevar las demandas del sector productivo y de la sociedad para el sistema científico y tecnológico. Esto permitirá detectar tanto las oportunidades como las vacancias del sistema científico y tecnológico, destacó el funcionario. La otra comisión se centrará en identificar las demandas de los municipios.



Una provincia con bajo nivel de productividad científica



El propósito del Consejo Consultivo, señaló Gerard, es generar políticas de mediano y largo plazo para el sistema científico y tecnológico. Políticas que trasciendan las gestiones. "Nuestra provincia tiene una productividad científica que no está no acorde a una provincia que quiere ser competitiva", advirtió Gerard y señaló que Entre Ríos tiene que hacer un gran esfuerzo para generar conocimiento y la innovación que requieren el sector productivo y los organismos públicos.



Gerard anticipó que Entre Ríos solicitó el cambio de zona dentro del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT). Actualmente forma parte del NEA y pidió integrar la Región Centro, junto con Córdoba y Santa Fe, dos provincias que están entre las más avanzadas en ciencia y tecnología. De la reunión también participó Elisa Margarita Colombo, secretaria del COFECYT.



El Consejo Consultivo está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia, por los municipios y por entidades científicas, técnicas y productivas. Por parte del sector privado, participan el Consejo Empresario de Entre Ríos; la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER); las organizaciones del sector agropecuario; la Federación Económica de Entre Ríos; las entidades cooperativas; las empresas de base tecnológica, industrias del software y de la economía del conocimiento; las unidades de vinculación tecnológica; y los parques, polos e incubadoras. Las organizaciones sindicales están representadas por la Confederación General del Trabajo (CGT). También cuentan con representantes las universidades públicas ?UNER, UADER y UTN? y privadas con asiento en la provincia y los organismos científicos y técnicos estatales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).