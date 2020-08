Victoria también restringe actividades para contener los casos de Covid 19

Sociedad Médico de Victoria dio positivo de Covid y cierran consultorios por prevención

Tras haber consensuado en reunión del Coes local y con el fin de proteger la salud de los habitantes, a través del Decreto Nº 878, se tomó la decisión de restringir actividades a partir de este martes 25 de agosto hasta el 3 de septiembre, inclusive y con posibilidad de prorrogarse dependiendo de la situación epidemiológica.Es por ello que con la firma del Decreto, el gobierno local determinó la suspensión de las siguientes actividades deportivas y/o recreativas:Gimnasios, tenis, padel, pelota paleta, badmington, golf, footgolf, equitación, tiro deportivo, tiro con arco, canotaje, remo, vela (kitesurf ? windsurf ? optimist), sup (Stan Up Paddle), natación en aguas abiertas, pesca deportiva de costa.Actividades y prácticas deportivas y/o recreativas con uso de embarcación a motor. Bochas, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, patín artístico y carrera, motociclismo y automovilismo, beach vóley, padel (en cancha cerrada), pelota paleta (en cancha cerrada), gimnasia deportiva, natación y esgrima.Asimismo, se incluyen las actividades culturales, clases de danzas, ciclismo y toda otra actividad deportiva no especificada en este listado.