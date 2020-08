Coronavirus: INADI intervendrá en el caso del médico discriminado

"Andate de aquí, no te queremos en el barrio, nos vas a contagiar con Covid 19", señalaba un el cartel que colocaron en el domicilio del director del hospital "9 de Julio" de la ciudad de La Paz, Darío Engelman.Al respecto, el titular de la delegación Entre Ríos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Julián Ríos, adelantó aque se comunicará con el director del hospital 9 de Julio, Darío Engelman, y con el personal de salud de La Paz."La discriminación es un acto muy fuerte y hay que tomar conciencia cuando pasa porque a veces la persona, al sentirse discriminada, se aísla y se queda sola", advirtió.Se recordará que en abril, Inadi lanzó la campaña "si el virus no discrimina, no discriminemos nosotrxs" tras los casos de discriminación a los profesionales de la salud que continúan trabajando por la pandemia de coronavirus."Los casos de discriminación comenzaron en los grandes centros urbanos como Capital Federal, Rosario, Córdoba, Mendoza, y después se trasladaron a las capitales de provincia. En Paraná, a mediados de abril y mayo hubo unas primeras consultas y dos o tres denuncias que se pudieron solucionar. Después, vimos la misma situación en el interior de la provincia, como el caso de un enfermero de Federal que había sido echado de un local", rememoró el referente del Instituto en la capital entrerriana."Siguen apareciendo carteles, que muchas veces son amenazas que perjudican al personal de salud", lamentó.Punto aparte, Ríos mencionó que en la delegación local de Inadi hubo un caso positivo, y él por ser contacto estrecho fue aislado en uno de los hoteles de la ciudad hasta que se confirme el resultado del hisopado.En ese sentido, instó a tener "empatía para poder entender lo que le está pasando al otro; si bien juegan las subjetividades de cada uno, hay que ser conscientes que si un caso es positivo, hay que informar a las personas con las que tuvo contacto para ponerlas en alerta".