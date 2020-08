Maciá suspendió el funcionamiento de gimnasios, bares y otras actividades

Luego de que se informara el primer caso de Covid-19 positivo y que se recomendara "la imprescindible necesidad que se adopten medidas restrictivas tendientes a evitar la propagación del virus en nuestra comunidad", el municipio de Maciá emitió un decreto restringiendo diversas actividades que "pueden resultar focos de contagio".Además, se insta a los comercios a "reforzar los controles de ingreso y egreso, exigir el uso de tapabocas, mantener distancia de separación, disponibilidad en el interior de elementos sanitizantes, limitación en el ingreso en la cantidad de personas en forma simultánea y a la población en general, no realizar estigmatizaciones discriminatorias a las personas afectadas por esta situación y no compartir información que no sea de fuentes oficiales".