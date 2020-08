El Desfile de Carrozas Estudiantiles se hará de manera virtual

Reversionadas y con nuevo formato, los chicos tendrán la chance de participar de la fiesta nacional que se realiza todos los años en Gualeguaychú bajo nuevas modalidades obligadas por la pandemia.



"Las carrozas, esa mágica escuela extramuros de vivencias, valores y arte, han sido y seguirán siendo un mensaje de esperanza y sería un contrasentido que durante el año más duro que se tenga memoria no afloren ellas con su testimonio de vida y de optimismo", explicaron desde la Comisión Central de Carrozas.



Si bien se están terminando de cerrar detalles, este año la idea es que cada curso participante presente la ficha de inscripción y el boceto como todos los años, pero esta vez de manera virtual. Y la confección de la carroza se llevará a cabo con dimensiones muy menores (a un 18 % aproximadamente) a modo de maqueta. Si bien resta definir algunos aspectos -por ejemplo, el lugar de exposición-, la idea es que se pueda mantener la esencia de carrozas en todo lo que sea posible.



"Sabemos perfectamente que esta modalidad no se acerca ni por asomo a lo que es un evento normal. Pero se ha venido trabajando muy fuerte en la recuperación del desfile y de la mística carrocera en estos años y no hay que permitir que un año -por primera vez en la historia- se apague el fuego sagrado", explicaron, al tiempo que comentaron que "las maquetas tendrán a escala todos los componentes de una carroza tradicional. Será una forma de vivir ese cóctel de creatividad y color de una forma distinta, pero que conlleve su esencia".



La nueva modalidad



La maqueta es un modelo a escala de un objeto, construido con materiales pensados para mostrar y destacar aquello que representa. La maqueta carrocera será la expresión más genuina de una carroza real, en proporciones y funcionalidad. Para su construcción se respetará el Reglamento de Carrozas Estudiantiles y sólo se adaptará a un 18% del tamaño real propuesto en las normas vigentes (aproximadamente dos metros de largo por uno de ancho).



Contará con todas las partes funcionales que debe tener una carroza: chasis, barra de empuje, ruedas (no es necesario que circule); en tanto, la iluminación y música será opcional ya que no se evaluará. Asimismo, los demás artículos no sufrirán ninguna adaptación y se deberán cumplimentar todos los pasos para la participación: planilla de inscripción, bocetos, etc.



Protocolo de trabajo



La construcción de la maqueta se debe realizar respetando la situación actual de la ciudad con respecto al COVID 19 la cual puede sufrir modificaciones y deberán ser aceptado. Todas las decisiones o modificaciones que se tomen con respecto a la forma de trabajo se realizarán teniendo como prioridad la salud de todos los participantes.



El no cumplimiento del protocolo de trabajo habilita a la Comisión Central de Carrozas a suspender este evento. En este sentido, y de acuerdo a la situación sanitaria actual el protocolo será el siguiente:



- No se podrán reunir para ningún tipo de actividad, las reuniones deberán realizarse por cualquier plataforma que permita reuniones virtuales.



- Deberán contar con un mayor responsable que coordine los trabajos de construcción de las maquetas y vele para que se cumpla la virtualidad.



- Las planillas y bocetos se presentarán en forma virtual para ello la comisión habilitará un sitio o plataforma que permita el envío de toda la documentación.



- Se mantendrán reuniones periódicas mediante Zoom o Meet con los mayores responsables para monitorear el progreso de los trabajos y planificar las diferentes actividades a desarrollar. (El Día)