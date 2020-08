Rechazo al aislamiento: "El comercio no contagia" afirman en Gualeguaychú

"El anuncio realizado el pasado viernes por autoridades locales y provinciales, durante el cual se comunicó a la sociedad que la ciudad de Gualeguaychú pasaba a ser considerada zona de transmisión comunitaria sostenida de Covid-19 y que se volvía a fase 1 (frase con la cual se grafica el aislamiento como ocurrió en marzo del corriente luego del Decreto presidencial), provocó alarma en las Pymes de comercio y servicio y, por supuesto, en la institución que los representa", manifestó el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú.Hicieron notar que a esto "se sumó la divulgación de las contemplaciones y excepciones del Decreto 677/2020 -publicado por el Gobierno Nacional con fecha del 16 de agosto- desde las redes del Municipio sin siquiera haber consultado al Centro de Defensa Comercial e Industrial. Tal Decreto detalla las actividades que quedan exceptuadas de cumplir el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) de manera no muy clara y, para agravar la situación, no se comunicó cuando comenzaba a regir generando mayor confusión y preocupación a todas las Pymes y a los profesionales".Ante esto, el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú enfatizó que "el comercio no contagia" y si, "las autoridades locales no observaron ni llevaron a cabo acciones contundentes para controlar y regular el no respeto al distanciamiento social de las fases anteriores -que los negocios sí cumplieron- se ataca, una vez más y sin razón, al sector de comercios y servicios que es fuente de innumerables puestos de trabajo"."Si los negocios deben cerrar una semana o más, están condenados a la quiebra por la insostenible economía reinante. No podrán cumplir con: las obligaciones tributarias, los pagos de los servicios, los sueldos de los empleados ni los alquileres", advirtieronFinalmente, requirieron que "teniendo en cuenta que las ventas son muy malas y en relación a estos desmanes, se exige la exención tributaria para todo el sector comercial afectado".